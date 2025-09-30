Giro d’Emilia, il sindaco: "Giusto che sport e cultura prendano una posizione"

Dalle finestre di Palazzo d’Accursio si vedono le 20 tende sistemate sul Crescentone. Una mobilitazione per Gaza che continua, mentre la testa dei bolognesi si divide tra la preoccupazione per la missione della Global Sumud Flotilla, il boom di presenza a Làbas per Francesca Albanese, l’esclusione del team israeliano dal Giro dell’Emilia e le conseguenti parole di Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica ("Così si rischia un effetto propagazione").

E così il sindaco Matteo Lepore, intercettato tra i corridoi del Comune mentre in piazza Maggiore continua il presidio permanente sulla Palestina, interviene sul filo rosso (bianco, verde e nero) che lega Bologna alla Striscia.

"Credo sia molto importante che il mondo prenda posizione nei confronti del Governo di Israele, perché il genocidio in atto rischia di sterminare tutto il popolo palestinese – sottolinea il sindaco –. Tutti sono chiamati a prendere posizione e se lo fanno il mondo dello sport e della cultura è solo che positivo. Non dobbiamo temere il fatto che ci siano persone che oggi si alzano per dire stop a questo genocidio, semmai dobbiamo temere il silenzio e l’indifferenza".

Poi il pensiero va innegabilmente alla Global Sumud Flotilla, che vede imbarcati verso Gaza anche i bolognesi Annalisa Corrado (europarlmantare Pd) e Yassine Lafram (presidente dell’Ucoii). E se continuano gli appelli delle istituzioni a fermarsi per evitare conseguenze drammatiche di fronte al blocco navale di Israele, Lepore risponde: "Nel nostro caso ci sono parlamentari che stanno facendo anche un lavoro di garanti, di rapporto istituzionale – prosegue il sindaco –. Voglio ringraziare i deputati del Pd Annalisa Corrado e Arturo Scotto, l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, il senatore 5 Stelle Marco Croatti, perché essere lì come rappresentanti della Repubblica Italiana significa non solo prendere parte, ma anche essere un piccolo scudo per la sicurezza di queste persone".

"Sì, è vero, stanno rischiando la vita – insiste Lepore –. Ma in questo esatto momento ci sono milioni di persone a Gaza e in Cisgiordania che rischiano la vita. Non scordiamoci che se questo blocco navale dovesse sparare contro le barche, si tratterebbe di un crimine e di una violazione del diritto internazionale".

Su Facebook, intanto, Lepore racconta di aver accolto Francesca Albanese a Palazzo d’Accursio, assieme ad assessori e consiglieri di maggioranza, prima che la relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori palestinesi occupati partecipasse all’affollatissimo incontro che si è svolto domenica pomeriggio negli spazi di Làbas. "Albanese è un’italiana che ci fa sentire orgogliosi del nostro Paese", scrive il sindaco, sottolineando che la relatrice speciale sta "difendendo il diritto internazionale e portando la causa dei diritti umani nel mondo, a partire dal riconoscimento del genocidio che il governo Netanyahu sta perpetrando verso il popolo palestinese".