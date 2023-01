Giro di vite contro chi sporca i muri

L’unica cosa certa sono appunto i costi che l’amministrazione comunale deve sostenere per ripulire muri e portici che poi vengono regolarmente di nuovo imbrattati. E la giostra ricomincia. Negli ultimi 4 anni il Comune ha dovuto mettere mano al portafoglio e sborsare 254mila euro: 20mila nel 2019, 23mila nel 2020, 103mila nel 2021 e 107mila nel 2022. Significa che più si pulisce e più i fuorilegge graffitari sporcano, mentre manca completamente una politica di prevenzione e di punizione. Bene l’impegno per strutturare meglio la pulizia, ma se non si interviene con maggiore fermezza per evitare il problema non si arriverà mai a una soluzione. I pochi che vengono pizzicati se la cavano con pene leggere, così sono incentivati a continuare nella loro demenziale sfida con la città. A questo punto serve un cambio di passo strutturale e molto forte. Servono telecamere per tenere sotto controllo i luoghi più sottoposti allo spray selvaggio? Mettiamole. Le telecamere non vanno usate solo per stangare gli automobilisti. C’è chi fra le associazioni dei proprietari edilizi chiede pene più severe e ha ragione. Ma i responsabili che finiscono in Tribunale e vengono condannati andrebbero anche costretti a risarcire il danno. Non hanno denaro disponibile? Mettiamoli al lavoro per ripulire i muri che hanno sporcato e quelli imbrattati da altri. Sporchi? O paghi o pulisci. C’è da fare per tutti.

