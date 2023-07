Giro di vite sulla Bolognina "Ci saranno più controlli"

"I controlli in Bolognina verranno intensificati". Obiettivo: "Prevenire e reprimere la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, a cui si accompagnano altri fenomeni di illegalità che generano un diffuso allarme sociale". La conferma della linea del sindaco Matteo Lepore che ha chiesto l’impiego di più agenti e anche uno stop all’impunità, è arrivata dalla Prefettura durante la prima riunione della cabina di regia, prevista dal patto per la sicurezza. Un patto siglato con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scorso 21 gennaio. L’incontro segue il sopralluogo del sindaco nel quartiere per rendersi conto delle tante criticità segnalate da comitati, residenti e commercianti su spaccio e degrado. I dati, diffusi dopo il summit con il prefetto Attilio Visconti, il sindaco, il questore Isabella Fusiello, oltre al comandante della Polfer e ai rappresentanti del comando provinciale dei carabinieri e della Guardia di finanza, dimostrano "positivi risultati in termini di presidio del territorio, prevenzione e repressione dei reati".

Sono stati, infatti, 193 i servizi di controllo interforze in Bolognina in sei mesi, con oltre 1.900 persone e 316 veicoli controllati, per un totale di 16 denunce e 16 arresti. Sono, inoltre, stati sequestrati 479 grammi di stupefacenti e 935 euro, più 320 pezzi di merce contraffatta.

Cinque volte di più, invece, i controlli in zona stazione (5.347) con 66 denunce e 17 arresti, mentre in zona universitaria le persone controllate sono poco meno di mille, 13 le denunce e sei gli arresti.

Dopo il summit, dalle parti di Palazzo d’Accursio, filtra soddisfazione. Da quanto trapela, il sindaco durante l’incontro, come premesso, ha presentato le questioni sollevate lunedì in Bolognina, in particolare facendo richiesta di un intervento strutturale sulle piazze dello spaccio. Un intervento che "è stato garantito e si attende di poter lavorare assieme già dai prossimi giorni", i presupposti espressi dal Comune.

Lepore oggi riunirà la giunta in Bolognina e presenterà le prossime iniziative sul fronte sociale, sanitario e di rilancio della zona. In particolare, come anticipato lunedì in piazza Lucio Dalla, il primo cittadino si soffermerà sugli aiuti ai commercianti. "Commercianti da sostenere perché in prima linea", aveva insistito il sindaco, dopo il pressing dei negozianti del comitato ’Progetto Bologinina’ per avere un pacchetto di proposte concrete anti-spaccio e anti-degrado, non escludendo anche il ripristino di ’ronde’.

Lepore, intanto, ieri ha proseguito il suo giro in Bolognina. Ha visitato la casa della salute del Navile e dopo ha partecipato a un vertice con Acer (Azienda casa Emilia-Romagna) e polizia locale che, nelle prossime settimane, lo ragguaglieranno sulle prossime azioni da fare nel quartiere.

Sul fronte ’cabina di regia’, invece, è stato deciso che si riunirà periodicamente, così da rendere più incisiva l’azione di tutte le istituzioni coinvolte.

