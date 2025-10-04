Giro dell’Emilia, Isaac Del Toro si prende San Luca e trionfa nella classica bolognese

Bologna, 04 ottobre 2025 – Grande giornata di sport con il Giro dell'Emilia che ha portato una ventata di gioia e di normalità in questo week end dopo che, nei giorni precedenti, Bologna è finita sulle cronache per gli scontri tra manifestanti e polizia. Ancora una volta, come già ci ha insegnato la storia, è il ciclismo a calmare i cuori evitando l’aumento pericoloso delle tensioni sociali (anche se durante la corsa c’è stata comunque la protesta pacifica degli alluvionati).

Re incontrastato del Giro dell'Emilia è Isaac Del Toro che è riuscito a incornare la 108ma edizione di questa classicissima bolognese. Il giovane della Uae Team che il pubblico ha ben conosciuto all'ultimo Giro d'Italia, ha controllato e poi a 50 metri dall'arrivo, una fucilata di pedale l'ha visto arrivare a traguardo lasciando distaccato Pidcok e portando la squadra a 88 vittorie in stagione. Grande gioia per il messicano che ha fatto trepidare il pubblico del Giro dell'Emilia. "Grazie alla squadra, hanno fatto un ottimo lavoro fino alle salite - ha detto - sulle 5 ascese di San Luca, ho controllato i vari attacchi e poi ho fatto io. A 50 metri dal finale ho deciso di dare tutto. Non c'era altra soluzione". Andando così a mettere il suo nome nel prestigioso e storico albo d'oro del Giro dell'Emilia. Unico amaro in bocca, non leggere nei primi 10 il nome di un italiano Nella prova femminile donne élite, a mettersi la corona della vincitrice è stata Kim Le Court (AG Insurance - Soudal Team), campionessa nazionale dell'Ile Maurice, ottava ai recenti campionati del mondo di Kigali, che ha preceduto Niamh Fisher-Black (Lidl Trek) argento della prova iridata in Ruanda e anche oggi seconda con un ritardo di 24".

La giornata

A dare spettacolo è stato prima l'arrivo delle donne elite con la doppia ascesa a San Luca e poi le emozioni forti delle 5 scalate dei professionisti uomini del pedale. La partenza per entrambe le prove è stata a Mirandola, new entry nelle città scelte dal GS Emilia per quest'epica corsa nata nel 1909 e che di anno in anno scrive pagine di storia. Dopo il bellissimo rito del foglio firma, con la sfilata di tutti gli atleti e le atlete sul palco accolti dai tanti applausi del pubblico, si sono abbassate le due bandiere una che hanno dato il via alla corsa che ha preso due direzioni diverse ma che, come punto focale, aveva per entrambe l'appuntamento al Meloncello a Bologna con davanti le preghiere per la dura salita del Colle della Guardia.

La prova femminile

Nel plotone agguerrito delle donne, a fare bella mostra c'era anche la maglia iridata di Simone Boilard Vallieres, appena conquistata al mondiale di Ruanda. Partite prendendosela con calma, per 126 chilometri viaggiando come un unico organismo compatto. La quiete è stata a quel punto rotta da Cagnazzo (BePink - Imatra - Bongioanni), Camilla Lazzari (Born to Win BTC City Ljubljana Zhiraf), Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo), Quinty Ton (Liv AlUla Jayco) e Martina Testa (Horizons Cycling Club) che hanno sfidato il controllo del plotone, lanciandosi all’attacco con coraggio e determinazione. Il loro vantaggio è cresciuto deciso, superando i due minuti, mentre dietro il gruppo faticava a organizzarsi. Le prime vere selezioni sono arrivate sulle dure pendenze del Monte Calvo, che ha spezzato il drappello in lotta. Al Gran Premio della Montagna, è stata Cagnazzo a transitare per prima, seguita da Ton, con Amialiusik. E il gruppo, sul collo. La lunga discesa verso Bologna ha visto il gruppo ritrovare vigore e ricompattarsi, chiudendo lo strappo e riassorbendo le atlete di BePink e Liv AlUla Jayco, rimesse nei ranghi dopo l’avventura in testa. Il destino della corsa si è deciso sulle rampe del Colle della Guardia. Qui, alla prima ascesa, 15 atlete hanno preso il largo tra le quali l’iridata Simone Boilard Vallieres, Le Court, Molman e Fisher-Black. Al suono della campana dell’ultimo giro, le atlete si sono lanciate in una discesa veloce e tecnica e risalendo verso San Luca, è stata la campionessa mauriziana Mary Patricia Kimberley Le Court De BIllot a imporsi con forza e classe, scrivendo il suo nome nell’epilogo di una giornata intensa, scolpita tra le curve dell’Appennino e il cuore antico di Bologna. Al secondo posto, Fisher Black a 24”, al 3° Kasteljin a 33”. Per trovare un nome italiano si deve scorrere il dito fino all’11° posto con Greta Marturano a 1’21

La corsa maschile

Poi l'attenzione è stata tutta per gli uomini, con il via da Mirandola, un primo tratto pianeggiante. Diversi i big in corsa, vogliosi di prendersi una rivincita dopo il mondiale, e con una UAE vogliosa di imporsi anche su questa classicissima emiliano. Una corsa che al km 19 ha visto le squadre lasciare il via libera a Enzo Leijnse, Gijs Leemreize e Jacob Bush (Picnic PostNL), Sinuhè Fernandez Rodriguez (Burgos Burpellet BH) e Pablo Garcia Frances (Polti VisitMalta). Una fuga che ha raggiunto il gap di 4’30 fino alla salita di Mongardino ma perdendo tempo e pezzi sull’ascesa verso Monzuno mettendo la parola fine a 40 km dal traguardo. E’ sulle rape del Colle della Guardia a San Luca che la Uae mostra la sua voglia di trionfo con il lavoro e gli scatti i Adam Jates, poi Maika che insieme ad altri attacchi riescono a ridurre il gruppo di testa dove sono big come Carapaz e Roglic. E’ però Pidcok (Q36.5) che nell’ultima salita mette la testa fuori in modo deciso di chi tenta tutto per tutto sapendo i nomi degli avversari che ha al fianco ma soprattutto il fiato di Del Toro (Uae) sulla ruota. Arriva l'ultima salita e appena passato l’arco del Meloncello, Pidcok prova ad attaccare, prova a guadagnare metri. Azzardo al quale non risponde Del Toro. Pidcok guadagna così una cinquantina di metri pesanti e prosegue. La curva delle orfanelle è una penitenza per lui che si alza sui pedali e snocciola pedalate come dolorose preghiere mentre dietro sono accartocciati sulle bici.

Tutti tranne Del Toro che prova, dà un colpo e Pidcok paga dazio nel lungo drittone dopo le Orfanelle, è messo nel mirino dalgiovane della Uae. Lo prende, si mette furbamente a ruota tenendo il vuoto alle spalle. E’ una resa dei conti a due e a 400 metri una fucilata di Del Toro mette alle spalle Pidcok andando a vincere il Giro dell'Emilia. Un bell'arrivo dove il messicano ha aspettato le Orfannelle, ha superato il pezzo duro e poi ha tirato il colpo andandosi a prendere San Luca. Un arrivo che però alle sue spalle non ha visto grandi mosse da cavalli di razza come Carapaz o Roglic che da re del Gs Emilia, con 3 vittorie, si è poi fermato sul traguardo a fare foto e autografi con il pubblico.

Dietro a Del Toro, arrivato a braccia aperte, distaccati sono arrivati Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Egan Arley Bernal Gomez (Ineos Grenadiers), Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe), Ben Tulett (Visma Lease a Bike), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Cian Uijtdebroeks (Visma Lease a Bike), Adam Richard Yates (UAE Team Emirates XRG), Withen Albert Philipsen (Lidl Trek).