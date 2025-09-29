Giro, lo stop a Israele. L’amarezza di De Paz: "Lo sport serve a unire. Clima di forte tensione"

"La scelta di escludere l’Israel Premier Tech dal Giro dell’Emilia mi rattrista. È una cosa preoccupante. Lo sport, per sua natura, dovrebbe aggregare. Qui invece vediamo una disumanizzazione. L’esatto opposto di ciò che lo sport trasferisce, in tutte le sue forme". A dirlo è Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna. Il giorno dopo l’annuncio del Comune, tramite l’assessora Roberta Li Calzi, e la decisione degli organizzatori dell’evento ciclistico, intervenuti con il presidente Adriano Amici, De Paz è ancora sorpreso. Soprattutto dalle parole del sindaco Matteo Lepore che si è augurato di come questa scelta possa fare da apripista verso altri eventi. Un po’ come accaduto in questi anni con gli atleti russi. Ma non solo. Dai pianisti ai docenti universitari, passando per cantanti e atleti di ogni disciplina. Esclusi a priori perché rappresentanti la bandiera di un Paese. "L’ambiente sportivo rigetta ogni tipo di posizione politica e va sopra ogni parte. Invece, con questa scelta, c’è un vero e proprio processo ideologico", prosegue De Paz. Il presidente della Comunità ebraica locale si chiede quale "possa essere l’insegnamento" di tale scelta, idea rilanciata dallo stesso Comune di Bologna attraverso Li Calzi che si è dimostrata "soddisfatta per la sensibilità dimostrata dagli organizzatori".

"Quello a cui stiamo assistendo è un fatto preoccupante – dice De Paz –. Una scelta che trasmette un messaggio non di pace. Non capisco davvero il motivo per il quale si sia arrivati a questa scelta. Parliamo dell’esclusione di atleti professionisti, che fanno questo come un lavoro e che certamente non hanno nessuna, o non possono interferire di certo con le scelte del governo israeliano. Se l’insegnamento vuole essere quello di escludere a prescindere per la situazione di un Paese, probabilmente la Federazione o il pensiero del Comune dovrebbero escludere anche tanti altri Paesi – insiste ancora il presidente della Comunità ebraica di Bologna –. Questa scelta crea veramente una discriminante e un precedente molto pesante. Perché ora, quello che vediamo, accadrà anche nel basket, per esempio, e in tante altre discipline. E tutto ciò non è proprio nelle corde del mondo sportivo".

Anche a livello calcistico mondiale, qualche giorno fa, sul tavolo della Uefa era arrivata la possibilità di escludere le squadre israeliane dalle coppe europee, così come la nazionale. Una decisione già vista anni fa con la Russia. "Quello che oggi accade nel mondo sportivo lo vedremo anche con l’Eurovision – a novembre i Paesi voteranno per l’estromissione o meno –. L’esclusione, insomma, si sta consolidando", dice De Paz.

Nel ciclismo settimane fa, alla Vuelta di Spagna, nella tappa nei Paesi Baschi migliaia di manifestanti hanno manifestato per la Palestina e per Gaza, interrompendo la corsa. Il motivo? Proprio la presenza nella corsa della squadra Israel Premier Tech. "Gli israeliani, per quella che è la condizione dei fatti e per le scelte del governo, sono di conseguenza tutti colpevoli e non possono partecipare? Questo ora accadrà anche ai turisti? Solo per la colpa di essere israeliani", spiega ancora De Paz.

Poi, la risposta a quanto affermato dal sindaco Lepore che ha detto: "Bene che in questo momento la squadra sostenuta dal governo israeliano non prenda parte", con l’augurio che la scelta faccia da apripista. "Sì, alla disumanizzazione dello sport – insiste De Paz –. Lo sport da sempre è qualcosa che accoglie e rispetta chiunque, vedi anche i giochi paralimpici. Per questo faccio veramente fatica a capire dove sia il primo passo utile alla società. Questa decisione definisce invece la volontà di spaccare. Perché così tutti gli ebrei sono responsabili di quanto avviene a Gaza. E invece non è così. Bisogna lavorare sulle spaccature, anche nelle piazze. Un gesto come questo invece supporta le fratture".