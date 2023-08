Giroud e Pulisic, tutto in soli 21’ Il Diavolo risponde alle grandi Magia di Leao fermata dal palo

di Gianmarco Marchini

Due cubetti di ghiaccio nel caldo torrido di Bologna e di una classifica che, con le vittorie di Napoli, Inter e Juve, aveva già la temperatura alta. Il vecchio Giroud e il nuovo Pulisic regalano tre punti importantissimi a Stefano Pioli. Il Milan post-Maldini chiude la partita in 21 minuti, anche se, come ad aprile, era partito malissimo: là Sansone aveva segnato dopo 33 secondi, ieri Lykogiannis dopo 22 fa vacillare la traversa. Lo spavento, però, desta i rossoneri dal torpore e da lì comincia un’altra partita a senso unico, con la classe di Giroud a fare la differenza. E’ lui a sbloccarla all’11’, girando in rete un pallone ricamato prima da Pulisic e poi da Reijnders.

Sono loro tre i migliori in campo per distacco. Ma mentre del francese era nota la superba arte nel gioco di sponda ad armare gli inserimenti dei compagni, per gli altri due c’era il beneficio del dubbio sull’impatto con la serie A. Dubbi spazzati via di netto, con il centrocampista olandese a dispensare un calcio pieno di giocate (suo l’assist dell’1-0) e senza punti di riferimenti, e l’americano a congelare il risultato con il meraviglioso destro del 2-0 (servito da Giroud). Primo gol in Italia alla prima partita. Bene anche Loftus Cheek che in mezzo al campo giganteggia con un fisico fuori categoria per il nostro campionato. Se son rose, quelle rosse, fioriranno. Ma è presto per esaltarsi, anche perché il 2-0 del Dall’Ara non racconta le diverse occasioni concesse ai rossoblù orfani di Schouten e, soprattutto di Arnautovic: Thiago Motta ha l’alibi del mercato e il rimpianto per il palo di Ndoye (occhio a questo belga) e la manona di Maignan a negare a Aebischer (61’) un gol che avrebbe potuto riaprire tutto. E Leao? Tanta classe riassunta però in un palo colpito al 90’ dopo uno dei suoi slalom gigante. Di lui, Pioli avrà bisogno in serate diverse da questa.