Gisella Rossetti morta a Bologna, il marito: "Una trasfusione tempestiva poteva salvarla"

Il funerale di Gisella Rossetti

Bologna, 14 gennaio 2023 – "Mancanza di trasfusione nei tempi dovuti. Credo che se, con i dati acquisiti dal prelievo del sangue fatto quella mattina (Emoglobina 8, Piastrine 22mila), si fosse intervenuti subito, il 4 gennaio scorso probabilmente mia moglie, Rossetti Gisella, sarebbe ancora con noi". È quanto ha scritto nero su bianco qualche giorno fa Roberto Mignani, ex vice sindaco di Casalecchio, sul modulo per le segnalazioni dei cittadini consegnato all’Ospedale Maggiore, con cui espone il caso di sua moglie Cisella (da tutti conosciuta con il nome di Gisella) Rossetti, deceduta a 81 anni nella serata del 4 gennaio scorso a causa delle complicazioni di una patologia degenerativa del sangue. "Alle 13 di quel giorno – racconta Mignani nel modulo – l’Ospedale Maggiore mi contatta fissandomi per l’11 gennaio 2023 l’appuntamento per la trasfusione di mia moglie. Alle 20.30 decedeva al pronto soccorso". Cosa era successo? "Visti i risultati delle analisi del sangue dal fascicolo sanitario – risponde l’ex vice sindaco – il nostro medico di base aveva chiesto il ricovero urgente di Gisella. Mentre mi recavo al Pronto soccorso del Maggiore, mi chiama una dottoressa e mi avverte della gravissima situazione. Sto salendo le scale dell’ospedale e, sempre la...