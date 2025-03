Gita in pullman, tamponamento a catena: otto bimbi feriti

Stavano andando in gita, sono finiti in ospedale. Dodici persone, tra cui otto piccoli alunni di Castelfranco Emilia, nel Modenese, sono rimaste ferite in maniera lieve ieri mattina, in un incidente a Lavino, tra Bologna e Anzola. L’incidente, un tamponamento a catena che ha visto coinvolto anche un bus gran turismo che trasportava una trentina di bimbi con maestre e accompagnatori, è avvenuto intorno alle 8,45. Coinvolti quattro mezzi: oltre al pullman, una Ford Ka condotta da una ragazza di 23 anni, una Punto e un furgone Scudo. I bimbi, alunni delle scuole elementari Guinizzelli e Don Bosco dell’istituto comprensivo Guinizelli, erano diretti per una gita di istruzione al museo della preistoria a San Lazzaro. Nel brusco impatto seguito al tamponamento, alcuni sono caduti, altri si sono fatti male colpendo i sedili: alla fine, otto piccoli sono stati soccorsi dal 118. Con loro in ospedale sono finite anche tre maestre e la ventitreenne. Sul posto, con polizia locale e personale sanitario, anche i vigili del fuoco. Nel tempo necessario all’intervento, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. A Lavino sono arrivati altri bus, per recuperare i bimbi rimasti illesi e riportarli a casa. Adesso la polizia locale sta lavorando per ricostruire le cause dell’incidente.

n. t.