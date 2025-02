Giù industria e commercio, bene i servizi

Più servizi, meno industria. Unioncamere fotografa quello che sta accadendo nel tessuto produttivo dell’Emilia-Romagna, certificando il rallentamento della manifattura, che perde imprese a favore di altri comparti in ascesa, compreso quello dell’alloggio e della ristorazione.

Il saldo complessivo tra nuove aperture e cessazioni (che pure sono in crescita) è positivo: nel 2024 in regione sono nate 24.583 aziende a fronte di 23.832 chiusure (l’Emilia-Romagna conta in totale 434.415 imprese).

L’agricoltura ha registrato un saldo negativo di 1.117 imprese (-2,1%), determinato dalle attività delle campagne (-1.013, -2,1%), ma anche dalla rapida diminuzione nella pesca e acquacultura (-4,4%).

Tra i sottosettori della manifattura cresce ampiamente solo quello della riparazione e manutenzione di macchine (+118). Segno lievemente positivo (+21) anche per la fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e apparecchiature).

Al contrario il principale contributo negativo è venuto ancora una volta dalle industrie della moda (-189 imprese, -3%), con una tendenza costante nel comparto delle confezioni (-129, -3%), nel tessile (-2%) ed ancora più rapido nella pelletteria (-4,6%).

Prosegue la flessione del settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature (-120, -2,9%), e anche nella fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, di misurazione e di orologi (-3,5%).

Positivo il saldo a fine anno nelle costruzioni (+871, +1,2%). Saldo positivo anche per il complesso dei servizi (+1.570, +0,6%) con un risultato che è frutto di andamenti decisamente contrastanti.

Non si ferma la contrazione della base imprenditoriale nel commercio al dettaglio (-666, -1,5%) e all’ingrosso (-552, -1,6%). Crescono i servizi (+1.570, +0,6%), con andamenti contrastanti nei settori che ne fanno parte: volano i servizi di alloggio e ristorazione, con 399 realtà in più dell’anno precedente. In aumento anche le attività finanziarie e assicurative (+383, +3,8%) con un boom delle attività dei servizi finanziari escluse le assicurazioni (+281, +12,5%).