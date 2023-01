Giù le luci di sera Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme "Il Comune si fermi"

Il piano luce del Comune infiamma il consiglio comunale. Le opposizioni non mollano, mentre la maggioranza fa quadrato e difende ’senza se e senza ma’ il provvedimento. Ieri il centrodestra è tornato alla carica per chiedere un passo indietro sul piano che parte domani: lampioni spenti 13 minuti in più al giorno e riduzione dell’intensità (del 50% e del 70%) della luce la sera nei parchi e nelle strade (il calo va dal 10% al 40%).

Fratelli d’Italia, però, non si accontenta di una dichiarazione di fuoco. E lancia anche una raccolta firme per chiedere al sindaco Matteo Lepore di bloccare immediatamente il provvedimento. "Questa decisione scellerata della giunta va stoppata. Vogliamo salvaguardare la sicurezza stradale e la sicurezza dei cittadini nei parchi", tuona il capogruppo di Fd’I, Stefano Cavedagna. Che punta il dito contro il primo cittadino anche in Aula: "Un milione di euro di risparmio nel 2023 con il ‘taglio’ delle luci è niente per il nostro bilancio. Non si può lesinare sulla sicurezza dei bolognesi".

D’accordo anche Giulio Venturi, portavoce della Lega: "A Bologna il Pd pensa a ridurre l’illuminazione pubblica per cercare di ripianare un bilancio previsionale che fa acqua da tutte le parti con conseguente ripercussioni sulla sicurezza di cittadine e cittadini. Si va avanti per proclami e non basta nemmeno il richiamo del Prefetto Visconti titubante sulla riduzione dell’intensità luminosa per fermare questa sinistra irresponsabile". Propone, invece, una svolta tecnologica, Nicola Stanzani (Forza Italia): "Per risparmiare soldi ed emissioni la strada è quella dell’innovazione tecnologica e dell’efficientamento energetico. Con la decrescita infelice e soprattutto con i lampioni spenti rischiamo solo più degrado, violenze e incidenti in strada. S’investa nella sostituzione dei tanti corpi illuminanti ancora non efficienti dal punto di vista del risparmio energetico, come tanti residenti in diverse aree della città chiedono da anni. E s’investa sulle tecnologie smart".

A rispondere ci pensa Giorgia De Giacomi, vice capogruppo Pd, molto attenta ai temi ambientali: "Così abbassiamo i costi energetici, con una riduzione dell’energia dell’8 per cento e 800 tonnellate di minori emissioni di Co2 all’anno. In più ci sono i risparmi economici, parliamo di un milione di euro". Sul minore flusso luminoso, ricorda come anche città amministrate dal centrodestra, come Trieste, abbiano adottato la stessa misura, insistendo comunque sul minor impatto grazie al fatto che "gran parte degli impianti sono stati cambiati con quelli a led" e quelli che mancano "verranno sostituiti".

Sulla stessa linea, Simona Larghetti (Coalizione civica), che replica sul tema sicurezza tirato in ballo dal centrodestra: "La soluzione per eliminare le violenza non è illuminare parchi a giorno. Basta slogan". Sul tema interviene anche la dem Giulia Bernagozzi. Che avverte la destra: "Non si parli di reati strumentalizzando le decisioni dell’amministrazione".

ros. carb.