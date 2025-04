Giubisocial: il rapporto tra giovani e fede

Roma ha accolto finora tra i 30 e i 40 milioni di pellegrini da oltre 100 paesi, coinvolgendo numerose culture e religioni. Di questi, circa 4 milioni sono italiani, soprattutto da diocesi provinciali. L’evento del Giubileo non è solo di rilevanza religiosa, ma anche storica e culturale, poiché Roma è una delle città più significative al mondo. Parlando dei giovani, tra i quali la fede sembra progressivamente scomparire, quest’anno si stima che circa 2 milioni di giovani abbiano partecipato al Giubileo.

Ma come coinvolgere di più i giovani nelle attività giubilari? Un argomento discusso è l’uso dei social media. Molti influencer cattolici hanno registrato video per raccontare l’evento, mentre altri condividono le proprie esperienze. Su Facebook sono nati gruppi per organizzare eventi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Su Instagram sono stati creati profili come Giubileo A.D. 2025, Giubileo Roma 2025, e Giubileo dei Volontari. Inoltre, dal 30 maggio al 2 giugno si terrà la Festa delle Famiglie, per visitare Roma e i suoi castelli, con possibilità di prenotare visite guidate. In sintesi, il Giubileo è un evento che unisce persone di diverse età e culture, creando legami tra di esse.

Gli alunni e le alunne: Adinolfi Tommaso, Caterina Billecci, Pietro Bianchi, Carlotta Borio, Pietro Gandolfi, Alessandro Mazzetti, Viola Perrone, Tamila Romanenko, Giacomo Soverini