Giudice Gattuso, il plenum del Csm vota la tutela

Il braccio di ferro tra toghe e governo arriva oggi al Consiglio superiore della magistratura. Il plenum dovrà infatti decidere sulla proposta di tutela del giudice di Bologna Marco Gattuso che ha rinviato alla Corte europea di giustizia il decreto legge sui Paesi sicuri. Secondo la prima Commissione, quel provvedimento è stato oggetto di "dure dichiarazioni da parte di titolari di alte cariche istituzionali non correlate al merito delle argomentazioni giuridiche sviluppate nell’ordinanza, che adombrano un’assenza di imparzialità dell’organo giudicante priva di riscontri obiettivi". L’esito del voto di oggi appare scontato: su trenta membri almeno in 23 potrebbero pronunciarsi a favore (con il voto di tutti i togati e dei laici di centrosinistra), resta poi da vedere se decideranno di esprimersi anche i due componenti di diritto del Consiglio, il presidente e il procuratore generale della Cassazione, Margherita Cassano e Luigi Salvato. Il voto di tutela non produrrebbe alcun effetto giuridico, ma avrebbe comunque il valore, non irrilevante, di una posizione ufficiale del Csm sulla vicenda, stigmatizzando quelle dure reazioni del governo sui magistrati (all’epoca il vicepremier Salvini parlò di "giudici comunisti").

La discussione al plenum si preannuncia in ogni caso calda, anche alla luce delle recenti richieste della consigliere laiche, Isabella Bertolini della Lega e Claudia Eccher di FdI, per l’apertura di una pratica contro il segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino.

Resta invece in ballo l’altra questione, ovvero il testo unico sulle nomine agli incarichi direttivi degli uffici. Su questo tema c’è una spaccatura delle stesse toghe, divise su due proposte alternative: quella di introdurre un sistema di punteggi che ridurrebbe la discrezionalità del Consiglio, per contrastare le logiche degenerative correntizie, oppure quella che si muove nell’alveo della tradizione.