Giulia, centenaria da record. Per i suoi 105 anni una grande torta

La bellezza dei 105 anni: ecco il ritratto della signora Giulia Buson, residente della casa residenza Villa Giulia di Pianoro. L’ultracentenaria, che è stata una insegnante per oltre 30 anni, è stata festeggiata nel fine settimana, circondata dall’affetto della nipote con il marito, dalla direttrice della Cra dottoressa Ivonne Capelli e dal personale della villa in occasione di un traguardo anagrafico che, al momento, detiene il primato in struttura.

Una donna forte, brillante, lucida nella memoria. Ecco come appare la signora Buson, con il suo sorriso, l’immancabile libro della Divina Commedia tra le mani ed una delicata rosa donatale. La grande passione della Buson è quella di leggere il quotidiano con cui si tiene sempre informata di tutto. Festeggiamenti che si sono conclusi con l’immancabile brindisi ed una grande torta - realizzata a mano dalle cuoche di Villa Giulia: morbido pan di spagna farcito di panna e cioccolato fondente.

Mentre nel ’boschetto dei centenari’ aumentano gli alberi di frutto, tra cui il melo ed il pero dedicati alla ultracentenaria - dicono da Villa Giulia -, alla residente auguriamo di continuare a rimanere così come è: sorridente, arguta e felice di godersi ogni singolo momento".

Neanche un mese fa, il 12 settembre, un’altra ospite della residenza pianorese aveva raggiunto un compleanno speciale, quello dei 100 anni. Si tratta di Anna Fantini, nata nel 1924: Anna ha frequentato la scuola fino alla terza media, poi si è sposata con un militare dell’aeronautica, insieme al quale ha vissuto in varie città: prima a Roma poi quarant’anni a Grosseto per arrivare solo successivamente a Bologna. Non ha avuto figli ed è vedova ormai da molti anni. Nella sua vita ha fatto la sarta e ora vive a Villa Giulia ed è seguitissima dalla nipote. Anche per lei, a metà settembre, è stato piantato un albero nel boschetto dei centenari.

L’iniziativa, nel giardino interno, è unica nel suo genere in Italia ed è stata promossa dalla direttrice e coordinatrice di Villa Giulia Ivonne Capelli: per ogni residente che compie 100 anni viene piantato un albero di frutto sempre diverso. Ad oggi Villa Giulia vanta cinque centenari nelle residenza.