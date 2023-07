Giulia e Alessia, un anno dopo "Vivo grazie all’affetto per loro"

di Federica Orlandi

Alessia e Giulia non ci sono più, ma dietro di loro hanno lasciato tanto affetto e amore, un ricordo indelebile in chiunque abbia attraversato il loro cammino. Troppo breve. Lunedì sarà un anno che le sorelle Pisanu, 15 e 17 anni, non ci sono più. Un anno da quella tragica sera in cui, per motivi mai del tutto chiariti, le adolescenti di Castenaso, dopo una serata in discoteca con gli amici in Riviera, attraversarono i binari della stazione di Riccione e furono falciate da un treno Frecciarossa in transito, lanciato ai 200 chilometri orari. La Procura di Rimini archiviò poco dopo il fascicolo aperto sulla drammatica vicenda: il macchinista nulla avrebbe potuto per evitare l’impatto che distrusse per sempre le vite di Alessia e Giulia. E di tutti coloro che le amavano.

Per primo il loro papà Vittorio, che ora si dedica anima e corpo al lavoro, nella ditta di famiglia, all’associazione culturale fondata in memoria delle due figlie, ’Giulia e Alessia per sempre con noi’, e alla fede. "Così tengo duro e continuo a stare a galla – dice con la voce che si incrina e rischia di spezzarsi a causa delle lacrime in agguato –, anche se ogni giorno è come scalare una montagna. Combatto grazie all’affetto che mi circonda e penso a fare del bene al prossimo. Pensare al bene mi distrae da questo dolore schiacciante".

Per ricordare le due sorelline, lunedì alle 19 ci sarà una messa in suffragio nella Chiesa vecchia di Castenaso, quella di San Giovanni Battista; dopo di che, i parenti e gli amici più stretti si fermeranno nella saletta parrocchiale per un’ora di preghiera e commemorazione private, uniti e vicini come ogni giorno, per darsi forza reciproca.

L’associazione che porta il nome di Giulia e Alessia vanta più di cento membri ed è finalizzata non solo ad azioni di solidarietà "a 360 gradi", come spiega Pisanu, e che spaziano dall’assistere anziani soli e in difficoltà al portare aiuti e beni di prima necessità per gli alluvionati della Romagna, ma mira anche e soprattutto a parlare ai giovani e sensibilizzarli sui comportamenti a rischio di un divertimento sregolato, come l’abuso di alcol e droghe, ma anche un uso scorretto di internet e social network. Per esempio, il giorno San Valentino dello scorso febbraio è stata organizzata una serata in discoteca "senza alcol", promossa dall’associazione in collaborazione con il locale Palomar Land Dancing a Budrio e il supporto dei carabinieri, nel corso della quale serviti ai ragazzi solo cocktail analcolici.

"Mi ritengo fortunato – chiude Pisanu –: a differenza di tanti altri che hanno subito una tragedia inspiegabile come la mia, io sono circondato da tanto affetto. La mia famiglia, certo, ma anche i tantissimi amici di Alessia e Giulia che quasi ogni settimana vengono a pranzo da me, per farmi compagnia e parlare delle mie due figlie. Mi dà sollievo pensare al segno che hanno lasciato dietro di loro le mie ragazze nonostante le loro brevi vite, a quante persone hanno voluto loro bene".