Giulia Maroni, il dolore degli amici per la ragazza morta in montagna: “Siamo devastati”

Castel Guelfo (Imola), 30 gennaio 2024 – Immersa in una fitta coltre di nebbia, Castel Guelfo si è risvegliata attonita per l’improvvisa scomparsa di Giulia Maroni. Per la 37enne, nata a Faenza il 2 novembre 1986 ma residente da tempo nel paese emiliano, si è rivelata fatale l’escursione domenicale sull’Appennino modenese.

La giovane, impegnata lungo il sentiero Cai che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri nella zona Pizzo dei Sassi Bianchi, era insieme al compagno Gabriele e al loro cane quando ha perso l’equilibrio ed è scivolata in un canalone per circa cinquanta metri. Un volo spaventoso contro le rocce.

A nulla sono serviti l’immediato allarme e l’arrivo tempestivo dei soccorritori in elicottero che, dopo il difficoltoso recupero della donna, hanno tentato il vano trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Troppo gravi, però, le ferite riportate a seguito della caduta.

La notizia della disgrazia ha fatto rapidamente il giro dei social e del web anche perché la Maroni era molto nota per le sue imprese con le quattro ruote off-road. Campionessa italiana Cross-Country Rally nel 2021 su Toyota (al fianco di Sergio Galletti, ndr), ma con alle spalle anche il successo dell’edizione 2016 della Shemud in Malesia, la giovane guelfese aveva scritto il suo nome più volte nell’entry list della celebre Dakar.

Prima l’esperienza nel 2018 come assistente esterna specializzata in logistica e reportage del Team Garda Bikers tra le moto poi, nel 2022, il ruolo di co-pilota di Luciano Carcheri nella classe Classic riservata ai veicoli storici. Un sogno realizzato, con tanto di ottavo posto conclusivo, all’interno dell’abitacolo di una Nissan Terrano 1 preparata da TecnoSport per la Squadra Corse Angelo Caffi.

Il bis lo scorso anno per tentare un’impresa tutta al femminile tra le dune del deserto arabo insieme alla pilota bolognese Rebecca Busi. Un tandem affiatato per difendere i colori dell’Hrt Technology motorizzato Can-Am SSv X3 Maverick. Tante aspettative e un buon eco mediatico per la loro partecipazione nella categoria T4 della Dakar interrotta soltanto per noie tecniche all’inizio della dodicesima tappa.

Tra i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social c’è anche quello della co-pilota imolese Barbara Naldoni: "Sono devastata" le parole della ragazza che confermano quanto fosse speciale il rapporto tra le due quasi concittadine, accomunate dalla passione per i fuoristrada da estremo. Un legame consolidato tra il fango e l’umidità devastante della Malesia. Erano i giorni della probante impresa alla Shemud, prima competizione della specialità tutta al femminile.

Ma la vita della Maroni è stata tutta dedicata al mondo del fuoristrada dopo il conseguimento della patente di guida. Dagli incarichi alla Rainforest Challenge alle tante gare internazionali di rally da protagonista, senza timori reverenziali nel confronto diretto con avversari maschi, o da addetta ai lavori. Per non parlare dell’organizzazione di splendidi viaggi avventura nel deserto per tour operator specializzati per gli amanti delle quattro ruote dentate.

La vicinanza dell’amministrazione comunale di Castel Guelfo guidata dal sindaco Claudio Franceschi, attivo fin dai primissimi istanti successivi alla triste notizia, ha permesso di aggiungere qualche dettaglio in più alla tragedia. "Ho sentito al telefono nelle scorse ore il compagno della povera Giulia – racconta il primo cittadino –. E’ disperato e non riesce a darsi pace per quanto successo. Ha assistito impotente al dramma. Convivevano da tre anni e mezzo, una coppia molto affiatata nella vita di tutti i giorni grazie alle tante passioni condivise. A lui ho rinnovato le condoglianze dell’intera comunità ed il sostegno dell’ente in questo delicato frangente".