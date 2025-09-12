Giulia Mei, una ’Bandiera’ di libertà

’Bandiera’ è uno degli inni più incisivi del pop italiano contemporaneo, una di quelle canzoni, rare, che si appiccica alle orecchie (e al cuore) al primo ascolto. Trattando temi importanti, a volte dolorosi, Giulia Mei è diventata velocemente un simbolo generazionale, e quella ballata risuona, con tutta la sua forza educativa, sempre più nelle camerette delle giovanissime (e dei giovanissimi). La cantautrice di origine palermitana, ma fortemente legata, per motivi di studi a Bologna, arriva questa sera al Festival Sun Donato (Giardini Parker Lennon, ore 21) con le canzoni del suo nuovo album Io della musica non ci ho capito niente. Ingresso gratuito.

Giulia Mei, suoi concerti sono caratterizzati da un dialogo continuo con il pubblico. Come se dal vivo conversare per lei fosse importante quanto suonare.

"È una necessità, una impellenza, la socialità è la mia fonte di ispirazione. Non potrebbe essere altrimenti, io vivo tra le persone, da loro, dalle loro idee, dalle loro parole traggo linfa vitale per il mio lavoro. Chiacchierare, condividere opinioni, esprimere punti di vista diversi è la palestra che mi aiuta a crescere, che riempie di contenuti la mia creatività. Rompere ogni sera la sfera della propria intimità è una pratica che ha segnato la mia carriera e continua a dare un senso a quello che faccio".

Una immersione nel sociale evidente nel suo brano più famoso, ’Bandiera’.

"Come tutti i miei brani, anche Bandiera nasce da una esperienza personale e poi è cresciuto tra la gente, alimentandosi del desiderio e del bisogno di libertà con il quale ogni ragazza fa i conti quotidianamente. È un frammento di un piccolo impegno quotidiano al quale la canzone non deve sottarsi. Senza nulla togliere a chi pensa che la musica sia puro intrattenimento, per me non è cosi".

La musica può cambiare qualcosa?

"Io ne sono convinta, la canzone ha un potere enorme, è semplice, è immediata, e deve mettersi al servizio del sociale. Credo abbia un potere educativo, non solo nei confronti dei giovani, che non dobbiamo sottovalutare. Quando riesco a toccare delle corde profonde, so che il mio lavoro, i miei dischi hanno un senso".

A proposito di potere educativo, lei si è diplomata in Didattica della Musica al Conservatorio di Bologna.

"Bologna è stata la città dove sono approdata dopo aver lasciato Palermo. È il luogo nel quale ho iniziato a definire la mia identità artistica. Sono stati anni formativi, e non solo per la qualità straordinaria degli insegnamenti del Conservatorio, la mia docente, la professoressa Giovanna Guardabasso ha promesso che verrà a Sun Donato ad ascoltarmi, ma per il clima creativo che qui si respira. Basti pensare all’incredibile rete di locali che hanno dato e danno a una esordiente come io ero una opportunità, come quelli dove mi sono esibita – dal Cortile Cafè al Bravo sino al Locomotiv – e all’atmosfera di scambio artistico che si respira e che mi ha avvolta".

Con il suo ultimo album, quello che contiene ’Bandiera’, si è affermata come una voce tra le più originali della canzone d’autore. Non sente l’ansia di dover adesso confermare il suo talento?

"Vorrei poter rispondere con una frase fatta, del genere, ‘sono sicura che il prossimo disco sarà un successo’, ma la realtà è che l’ansia c’è, è palpabile e cresce ogni giorno. Ma sono certa che se conquisto la consapevolezza che anche il nuovo disco deve essere autentico e vero come il precedente, farò un ottimo lavoro. Intanto mi godo questo momento".