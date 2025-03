Giulia sul trono regionale della boxe: "Questa è la mia rivincita nella vita"

Una promessa della boxe. È Giulia Cocchi, 21 anni, di San Giovanni in Persiceto, che sta emergendo nel panorama del pugilato. Gareggia nella categoria ‘Elite 53 chilogrammi’ ed è stata prima classificata al torneo regionale Emilia Romagna. Giulia si allena nella palestra della Persicetana Boxe e il suo istruttore è Gennaro Di Lorenzo. "Mi sono avvicinata alla boxe – racconta Giulia – per via del mio carattere. Ho passato anni piuttosto turbolenti e ho iniziato a praticare questo sport come forma di riscatto personale. Per iniziare un nuovo ciclo della mia vita. Ho necessità di scaricarmi e nella palestra ho trovato il modo per farlo".

La boxe non è la sola passione di Giulia, perché si occupa di animazione per bambini in occasione di eventi, come i matrimoni. Ed è amante dei cani tanto che fa volontariato nei canili occupandosi dei cani abbandonati. "Mi alleno tutti i giorni in palestra – continua Giulia – anche da sola e con altri atleti. Ho iniziato a gareggiare l’anno scorso, ho partecipato a tre match, tutti e tre vinti. Due combattimenti li ho vinti ai punti. Uno l’ho vinto prima del limite. Il tecnico della mia avversaria ha fatto interrompere il combattimento e mi è stata la vittoria".

E aggiunge: "I miei obiettivi sono i campionati italiani, penso che li disputerò l’anno prossimo. E sto accarezzando l’idea di tentare una esperienza all’estero. Vedrò. Per il momento mi concentro sulla forma fisica e nel migliorare la tecnica". La Persicetana boxe, è nata circa un anno fa, su iniziativa di Gennaro Di Lorenzo e di Elena Fabbi. Al momento conta un centinaio di iscritti e organizza diversi corsi: gioco boxe con i bimbi, agonismo e amatori. "Giulia – afferma Di Lorenzo – è un vero talento. È molto veloce, ha tecnica. La sua dote principale è l’intuizione, sa leggere il match. Ha una eccellente visione del combattimento".

E da segnalare tra i giovani pugili di questa palestra, Ludovico Zanotti, 15 anni di Crevalcore, definito dallo staff tecnico anch’egli come una giovane promessa della boxe. Ludovico gareggia nella categoria ‘Junior 60 chilogrammi’ e ha spadroneggiato recentemente nel torneo regionale debuttanti Emilia Romagna. Ludovico ha vinto un match per ko e il torneo ha fatto tappa in varie località tra cui Reggio Emilia, Ferrara, Carpi.

Pier Luigi Trombetta