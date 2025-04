Giulia trionfa sui monti calabresi. È regina italiana di orienteering

Giulia Bonato, 16enne di Sasso Marconi, è la nuova campionessa italiana di orienteering categoria W16. Un titolo che ha conquistato domenica scorsa sui monti del Parco Nazionale del Pollino, in Calabria. Studentessa, cresciuta in un ambiente famigliare di sportivi, dai genitori ai fratelli, Giulia, che veste i colori del Csi-Sasso Marconi, è la punta di diamante di un movimento che la corsa di orientamento sta esprimendo nella valle del Reno. Frutto della sua tenacia e determinazione nel raggiungere i vertici nazionali di questa disciplina proveniente dal nord Europa dove è praticata da molto più tempo e che fa ormai parte patrimoniale delle discipline di base. In Italia, la maggior diffusione di atleti e società si registra in Trentino, una regione dove la natura dei boschi è uno stimolante e continuo invito a misurarsi con mappa, gambe e cervello.

"L’orienteering del Csi Sasso Marconi sta già cogliendo i frutti importanti di un’intensa opera promozionale sul territorio. E Giada, con una crescita paziente e progressiva, impersonifica questa azione. Da alcune stagioni si allena e gareggia, allargando sempre più il raggio di azione agonistica" dice con orgoglio Nicola Bonato, responsabile della sezione orienteering della società sassese. Ed è nella lontana Calabria che la 16enne ha colto l’alloro nazionale che premia anche l’ambiente famigliare, fattore importante nello sport.

L’exploit arriva a stretto giro dopo l’incetta di medaglie conquistate da Csi la domenica precedente a Piacenza. A Monte Moria, al freddo e sotto la pioggia, si sono laureati campioni regionali middle 2025 Giada Bonato in W Elite, Agata Bonato in W12, Luca Bonato in M14, Patrizia Gollini in W35. Sul podio anche Isabelle Champalbert e Alessandra Roccia. Medaglie di bronzo middle per Enzo Ravaglia e Nicola Bonato. Appuntamento il 18 maggio a Sasso per una giornata dimostrativa di orienteering.

g. m.