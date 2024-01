La rinascita di Giulio: dopo anni di dolore il Rizzoli lo rimette in piedi. Ora il 17enne può anche fare sport

Bologna, 17 gennaio 2024 - Giulio, diciassettenne, conviveva da oltre 7 anni con una malformazione artero-venosa della regione glutea. Il dolore non gli permetteva di sedersi per più di qualche minuto e di dormire comodamente, oltre a impedirgli di compiere qualsiasi tipo di attività sportiva.

Dopo un iniziale percorso di cure in un centro specializzato e una prima operazione dagli esiti non positivi, che non era riuscita a evitare il riacutizzarsi del problema, Giulio e la famiglia hanno deciso di rivolgersi all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR). Negli ultimi anni il diciassettenne aveva subito diversi interventi di embolizzazione, consistenti nell'occlusione di determinati vasi sanguigni con l'intento di alleviare il dolore. La sintomatologia, tuttavia, continuava a presentarsi a intervalli di tempo irregolari, anche dopo i suddetti trattamenti.

L’intervento e il lieto fine

A luglio 2023, grazie alla nuova angio-suite del Rizzoli, Giulio è stato sottoposto a un intervento di elettroscleroterapia. Il trattamento in questione consiste nell'iniezione di un farmaco, che agisce attraverso l'utilizzo di scariche elettriche che permettono un più facile assorbimento. L'elettroscleroterapia, unita agli interventi di embolizzazione già in uso, ha consentito un miglioramento progressivo nelle condizioni di salute del ragazzo. Sei mesi dopo l'operazione, Giulio è finalmente tornato a praticare attività sportiva.

"Questa combinazione di trattamenti, unica nel suo genere, ha portato a un netto miglioramento della condizione di Giulio, che ha ripreso a praticare sport, dormire bene e condurre una vita attiva e in linea con la sua giovane età. - ha dichiarato Marco Miceli, direttore del Reparto di Radiologia diagnostica e interventistica del Rizzoli - Ora siamo in fase di follow-up per capire gli effetti della terapia a lungo termine, ma intanto possiamo dire che ad oggi si è rivelata la soluzione migliore".