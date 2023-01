’Giulio II e Raffaello’: è boom in Pinacoteca

Dalla vigilia di Natale al primo weekend di gennaio ci sono stati 7.719 ingressi con un picco per Capodanno (2.684 visitatori) e per l’Epifania (1.632 persone tra il 6 e l’8 gennaio). Sono i numeri, decisamente sopra le aspettative, della mostra ’Giulio II e Raffaello. Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna’ che in Pinacoteca resterà aperta fino al 5 febbraio.

Una sorpresa, in un certo senso, ma non la prima. Anche ’Antonio Canova e Bologna. Alle origini della Pinacoteca’, l’inverno scorso era andata molto bene. Ma questa volta si parla di una media di diecimila visitatori al mese e di un costante ’esaurito’ per le iniziative collaterali.

Prima Canova, poi il Rinascimento bolognese (ben diverso da quello toscano): non si tratta certo di mostre blockbuster, nè di facile fruizione. Anzi, per chi è attento non sono proprio facilissime, eppure i numeri parlano di un vero successo.

"È vero, non sono percorsi facili – concorda Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca che crede fermamente in questo nuovo corso –, ma rispecchiano il nostro obiettivo di riportare questo museo e i suoi tesori al centro della città e dell’interesse dei bolognesi. Certo, per questo occorre impostare un lavoro organico, ed è quello che cerchiamo di fare. La mostra su Canova era in realtà un discorso su come è nata questa Pinacoteca, e le storie che ne sono alla base. Come pure scommettere sulle tante iniziative collaterali vuole dire assicurare un’utenza che frequenta questo posto, che lo sente patrimonio personale. È un discorso molto importante non solo per noi ma per la città, visto che tutti conosciamo le problematiche della zona...".

Quali sono le iniziative ’a latere’ che hanno funzionato di più?

"Veramente un po’ tutte. Al gruppo di lettura su Artemisia, per esempio, uno dei partecipanti si è così entusiasmato che ora viene a tutte le proposte che facciamo. È gratificante, significa che siamo sulla strada giusta. Ma anche le lezioni dell’università che ospitiamo al museo hanno un successo enorme: i 30 posti che riserviamo agli esterni su prenotazione sono sempre esauriti. Daniele Benati ha tenuto una lezione sulla storia del disegno mostrando opere del nostro Gabinetto dei disegni. Sempre quindi nel solco della valorizzazione del nostro patrimonio".

Conferenze, letture, spettacoli: se le proposte sono di qualità i numeri finali poi danno ragione...

"Credo di sì. Per questa mostra poi abbiamo anche avuto il grande appoggio di Bologna Welcome e degli altri musei".

La mostra chiude il 5 febbraio. E dopo?

"Per la primavera abbiamo un progetto su alcuni prestiti che riguardano il Perugino, attorno a cui costruiremo un percorso. Per l’autunno invece punteremo sul nostro Barocco, in un lavoro che interesserà il territorio. Ma c’è anche altro".

Una sorpresa?

"Con l’Orchestra Sensaspine abbiamo vinto un bando ministeriale per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo nelle sedi museali. Faremo belle cose insieme tra la primavera e l’estate".

Martina Spaggiari