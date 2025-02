Giulio Napolitano e ’Il mondo sulle spalle’:: "Ho voluto restituire l’aspetto umano alla politica"

Se tuo padre è Giorgio Napolitano, la vita non è certo consueta. Così era in una sala dello Stabat Mater decisamente affollata che ieri pomeriggio Giulio Napolitano, figlio dell’ex presidente della Repubblica, ha presentato il suo libro ’Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica’ (ed Mondadori), nell’ambito della rassegna Le voci dei libri. Con l’autore sono intervenuti il senatore Pier Ferdinando Casini, il presidente della Regione Michele de Pascale e la direttrice di Qn-il Resto del Carlino Agnese Pini. "Ho voluto restituire umanità alla politica – ha detto l’autore –: non ha mai impedito ai miei genitori di riempirci di amore".