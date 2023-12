Giuliva, eroina a 4 zampe: "Ha salvato la vicina ferita"

Giuliva è un’eroina. Dall’alto dei suoi nove anni ha già collezionato una serie notevoli di azioni degne di encomio. Tutte portate a termine con la sola forza delle sue quattro zampe.

Giuliva è una cagnolina di razza Jack Russell e a raccontare le sue avventure è l’orgogliosissima padrona Rosanna Puttini, che con il compagno Marco ha preso la cucciola quando è andata in pensione, ampliando poi la famiglia con due suoi cuccioli. "Ho deciso di celebrare Giuliva nel giorno del suo compleanno, il 21 dicembre, pubblicando su una pagina Facebook della zona in cui viviamo, Costa-Saragozza, la sua storia. Credo meriti di essere conosciuta". Sembra una favola di Natale.

La ’vocazione’ di Giuliva si manifesta una notte, quando la cagnolina inizia a ululare all’improvviso, alle due. "Io e Marco eravamo allibiti, perché lei non abbaia mai, figuriamoci di notte – rivela Rosanna –. L’abbiamo sgridata, ma niente. Così abbiamo cercato di capire cosa volesse dirci. Ci ha guidati verso una parete confinante con l’appartamento di due anziane sorelle novantenni, che la notte dormivano sole". Le vicine sono amiche di Giuliva: talvolta la ospitano in balcone, per farle ammirare il parco e prendere il sole, e capita che le allunghino di nascosto qualche biscottino. "Abbiamo udito dei lamenti: qualcosa non andava". La famiglia corre al campanello delle anziane. Si scopre così che una delle due è caduta dal letto e, ferita, non riesce a rialzarsi, mentre l’altra non si era accorta di nulla. "Abbiamo chiamato il 118 e i loro familiari. La signora è stata soccorsa in tempo ed è guarita. Merito di Giuliva".

Un atto sufficiente per celebrare l’eroismo di una cagnolina, ma la generosa Giuliva non si è fermata certo qui. "Di recente ha scovato sotto una siepe la borsa di una signora, con cellulare, documenti e tante foto – svela Rosanna –. Era di una volontaria della vicina parrocchia, derubata mentre andava ad aiutare i poveri. Lì custodiva i ricordi del marito scomparso: grazie a Giuliva li ha riavuti". Poi ancora: la cagnolina ha ’chiamato’ i vicini quando la padrona è rimasta bloccata in cantina da una serratura rotta; ha aiutato un anziano a ritrovare il cane fuggito e un ragazzo a recuperare il gatto incastrato in un buco. "Penso che molti cani siano eroi – conclude Rosanna –, basta saperli ascoltare".