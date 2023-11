Giunta al bivio: opportunità o débâcle

Nella vicenda della Garisenda, l’amministrazione è di fronte a un bivio. Si è attivata, costretta dagli eventi, dopo che, negli ultimi anni diversi allarmi sono stati sottovalutati. Ora, la rincorsa a mettere in sicurezza la ’Grande malata’, che sta subendo una pericolosa torsione ed è a rischio collasso – in questo i tecnici del comitato scientifico sono stati più che chiari – deve necessariamente essere fatta. E non si possono avere mezze misure, la sicurezza viene prima di tutto. La copertura attorno alla struttura sarà realizzata tramite moduli di acciaio assemblabili tipo Lego (la similitudine è della ditta Fagioli), in modo da poter cambiare l’ampiezza del ’recinto’ durante i lavori.