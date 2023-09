Giunta, si dimette Biancoli: "Scelta dolorosa"

Dopo quattordici anni nella pubblica amministrazione Alberto Biancoli lascia il Municipio di Castenaso. L’ormai ex assessore sessantenne alle Opere pubbliche, Patrimonio e Riqualificazione urbana, Personale e organizzazione, nella mattinata di ieri, ha annunciato le dimissioni al resto dell’amministrazione. L’ufficialità arriverà, invece, nei prossimi giorni.

A parlare di questa decisione, in parte anche dolorosa, è lo stesso Biancoli: "Ci tengo a dire, da subito, che non lascio il mio incarico per motivi politici, anzi. Non ci sono stati screzi o discussioni con l’amministrazione che mi abbiano portato a questo – osserva –. Si tratta puramente di una decisione personale. Da qualche mese, quasi un anno ormai, risiedo fuori territorio, nel ferrarese. Questo chiaramente rende la mia presenza a Castenaso sempre più rada e soprattutto sempre più difficoltosa". Biancoli, poi, prosegue con tono fermo: "Lavoro nell’amministrazione locale da anni e ho sempre amato il ruolo. Proprio perché ho fatto per anni questa vita di amministratore pubblico so che per farlo bene si deve essere presenti sul territorio, vicini alla comunità, disponibili per i cittadini. Solo vivendo in un territorio si ha il polso di come lo si possa cambiare in meglio e cosa si possa fare per quanto c’è di negativo o da migliorare".

A spingere Biancoli a cedere il testimone sono stati giorni terribili del maltempo di primavera. "Me ne sono reso conto a maggio, nei terribili giorni dell’alluvione – sottolinea Biancoli –. Il mio territorio stava soffrendo, c’erano problemi urgenti, i cittadini e i miei colleghi della giunta avevano bisogno perché c’era bisogno dell’aiuto di tutti e io non riuscivo neanche a raggiungere Castenaso perché le strade erano tutti interrotte. Questi sono i motivi per cui ho deciso di dimettermi".

In merito, non con poco dispiacere, si è espresso anche il primo cittadino Carlo Gubellini: "Alberto è stata una risorsa preziosa per il nostro territorio per cui ha sempre lavorato con dedizione e passione – sottolinea –. Tanti i progetti realizzati e messi in cantiere con lui, tanto quello che ancora su alcune cose c’è da fare. Capisco e non giudico, dunque, la sua decisione di dimettersi sapendo che non potrebbe essere fisicamente presente nelle tante cose che ci sono da fare in materia. Dispiace perché è una persona con cui abbiamo avuto sempre un buon dialogo e un buon rapporto. Ora le sue deleghe le terrò io, non credo abbia senso introdurre ad ora una nuova figura all’interno della giunta".

