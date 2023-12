Giunta, via al rimpasto. Bugani è assessore ai cantieri. Nuove deleghe per la Garisenda

Il salvataggio della Garisenda e la partenza dei cantieri delle grandi opere hanno come effetto un restyling della città, ma anche della giunta. Un mini rimpasto con diverse novità, come la nascita dell’assessore ’alla comunicazione e al monitoraggio dei cantieri’, delega assegnata al titolare dell’Innovazione digitale Massimo Bugani, che avrà anche la delega alla Protezione civile (prima di Simone Borsari).

In pratica, con i lavori di Tram e Passante, ma anche con le nuove ciclabili e gli interventi sulla Città 30, l’ex grillino – che Lepore già chiama ’assessore agli umarell’ – dovrà tenere i contatti con cittadini e categorie economiche, così da limitare i disagi (e le eventuali proteste, come successo per la ciclabile di via Mengoli). In ottica città post-Garisenda, tocca al titolare dell’Urbanistica Raffaele Laudani la delega ‘Pianificazione e progetti strategici’. Tradotto: "Dovrà ripensare il centro storico. Abbiamo 50mila residenti, non vogliamo che il cuore della città si spopoli", spiega il sindaco, sottolineando che al tema ci lavorerà per sei mesi un comitato di ’saggi’, di livello nazionale e internazionale. E a gennaio ci sarà la ’tre giorni dell’urbanistica’.

C’è poi Anna Lisa Boni, già delegata al Pnrr (rinominata ’cabina di regia ai fondi Ue’) che avrà il ruolo di portavoce per il "progetto di restauro e raccolta fondi di Garisenda e Portici Unesco". Tra la redistribuzione dei "carichi di lavoro anche alla luce del caso Garisenda", c’è la delega all’Ambiente che passa alla vicesindaca Emily Clancy. Sì darà così più tempo a Valentina Orioli – titolare della Nuova Mobilità, che ha gestito fino a oggi anche l’Ambiente – per seguire l’avanzamento di tram, Passante e Città 30. Sempre Orioli ridisegnerà il piano del trasporto pubblico locale, a seguito della chiusura dell’area sotto le Torri, con un obiettivo: "Renderlo più efficiente, liberando il centro storico del tutto o in parte dai grandi mezzi", butta lì Lepore, specificando che sui bus extra large si dovrà riflettere. Se Orioli perde deleghe ("ma il riassetto era necessario per seguire con attenzione le trasformazioni su mobilità e infrastrutture", dice l’assessora), Clancy aggiunge ai suoi compiti le "politiche ambientali e assemblee per il clima", forse un modo per calmierare lo ’strappo’ in Aula sulla ricostruzione delle scuole Besta, dove Coalizione civica, che fa capo alla vicesindaca, non aveva partecipato al voto.

Nel restyling di giunta, non manca lo spacchettamento delle deleghe della consigliera Pd Cristina Ceretti che aveva criticato l’amministrazione per la mancanza di fondi utili a dare risposte su famiglia, disabilità e sussidiarietà circolare. Da qui, il sindaco terrà la delega alla Famiglia, mentre viene rafforzato l’impegno per la disabilità: se ne occuperà l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, mentre a Borsari, titolare dei Lavori pubblici, va il compito dell’"abbattimento alle barriere architettoniche". La sussidiarietà circolare passa alla delegata del sindaco ai Quartieri Erika Capasso. Servizi demografici e commissione elettorale verranno gestite da Roberta Li Calzi (prima ne era titolare Bugani), mentre Daniele Ara, titolare della Scuola, si occuperà anche dell’"educazione alla pace e alla non violenza", segno dell’impegno della città su questi temi. Tra le new entry, c’è il presidente del Porto Saragozza Lorenzo Cipriani che si occuperà di diritti degli animali, prima in campo a Davide Celli (Verdi). Per Cipriani, Mattia Santori (delegato al Turismo) e Rita Monticelli (Diritti Umani), posto in prima fila nelle riunioni di giunta.

Critica la destra. Il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto, e il consigliere di FdI, Francesco Sassone, ricordano che "Lepore si è dimenticato l’assessorato alla Sicurezza", mentre Giulio Venturi, consigliere eletto col Carroccio (è in atto il procedimento di espulsione, ndr), va oltre: "L’unica delega da rivedere è quella al sindaco". Replica Lepore: "Dagli esponenti di centrodestra solo calci negli stinchi, mentre a fine mandato vorrei stringere loro la mano, non vedere che se la sono tagliata pur di non aiutarci".