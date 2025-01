Bologna, problemi a un giunto del ponte: via del Terrapieno chiusa

Bologna, 27 gennaio 2025 –Stop alla circolazione delle auto in via del Terrapieno a Bologna. La strada, dopo la chiusura parziale avvenuta nella serata di domenica scorsa, ora è chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del cavalcavia che passa sopra alla tangenziale e all’autostrada A14.

A determinare lo stop al traffico problemi localizzati in corrispondenza di un giunto del ponte: in attesa di ulteriori verifiche anche statiche, il Comune ha deciso di chiudere la strada e il sovrapasso. In nottata verranno effettuate le verifiche strutturali a cura di società Autostrade, a seguito delle quali i tecnici definiranno i tempi di intervento e le ipotesi di riapertura al traffico.

L’uscita della tangenziale 10 resta regolarmente aperta al traffico.