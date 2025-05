Giuse The Lizia:: "Orgoglioso di suonare su questo palco"

Partire dai live e non fermarsi più, crescere assieme al pubblico sotto il palco, creare un legame che durerà per sempre e avere la sensazione tangibile che qualcosa alla fine lo si è fatto davvero. Dopo aver concluso con una data sold out all’Alcatraz di Milano il suo ’Internet club tour’, che l’ha visto portare la sua musica nei principali club d’Italia, Giuse The Lizia non si ferma e approda questa sera per la prima volta con la sua musica sul palco dell’Estragon. Sarà quindi l’occasione per ascoltare dal vivo i nuovi pezzi di ’Internet’ dove l’artista racconta tutta la fatica e la bellezza dei vent’anni, quando ancora si sta cercando il proprio posto nel mondo.

"Sono felicissimo di annunciare questo grande concerto all’Estragon, se me l’avessero detto l’anno scorso non ci avrei creduto. Ci ho visto così tanti concerti che quasi non mi sembra vero pensare che sarò io a suonare su quel palco, è una cosa che mi rende molto orgoglioso", racconta lo stesso Giuse The Lizia.