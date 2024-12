Giuseppe Dozza: mostra a Bologna per il cinquantenario della morte

"Giuseppe Dozza è stato un politico di grandissimo valore, che ha ricostruito con la sua giunta la città di Bologna che conosciamo". Ecco come Matteo Lepore descrive Giuseppe Dozza (1901-1974), primo sindaco comunista di Bologna dal 1945 al 1966, del quale ricorre il cinquantenario della morte il 28 dicembre. Antifascista, partigiano e membro dell’Assemblea Costituente, Dozza rappresenta per l’attuale primo cittadino "una figura quasi da film, soprattutto se studiamo il suo periodo pre-sindaco".

Per portare il pubblico a entrare in contatto con questo bolognese così importante del ‘900, la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna organizza Giuseppe Dozza. L’archivio in mostra, nell’Ambulacro dei Legisti dell’Archiginnasio. L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Archiginnasio stesso e sostenuta dal Comune e dalla Regione, è visitabile gratuitamente da oggi all’1 marzo 2025 e costituisce il primo appuntamento di un percorso di mostre del 2025, dedicato ai quattro primi sindaci comunisti della città dopo la Seconda Guerra Mondiale: Guido Fanti (1925-2012), Renato Zangheri (1925-2015) e Renzo Imbeni (1944-2005) saranno anche ricordati.

Si parte dunque da Dozza, primo cittadino della ricostruzione di Bologna, ma che si distinse anche per le sue battaglie in favore della libertà di espressione e della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica tanto che nel 1964 istituì o Consigli di quartiere.

La documentazione rappresenta solo una minima selezione del fondo composto da una sessantina di carte, manifesti, oggetti e fotografie. Di grande interesse, le lettere scritte da Dozza alla moglie Santa Dall’Osso, ’Tina’, quando si era recato a Washington per rappresentare Bologna nell’ambito della World Conference of Local Governments, nel 1961, presieduta da Eisenhower. Una testimonianza rilevante "che rappresenta la contemporaneità del pensiero di questa figura singolare", secondo Paolo Capuzzo, presidente della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. In effetti, durante il suo soggiorno negli Stati Uniti, quello che fu uno dei fondatori del Partito comunista italiano, scrisse ogni giorno alla compagna, raccontando il viaggio e tornando spesso sul tema dei rapporti tra la popolazione bianca e quella afroamericana. Le lettere si possono anche ’ascoltare’ nell’interpretazione dell’attore Lino Guanciale.

La mostra è quindi l’occasione di immergersi nei periodi chiave della vita del politico, dalla militanza antifascista e l’esilio forzato in Francia, al suo ruolo di organizzatore della Resistenza in Emilia Romagna. Un’esistenza eroica, che lo portò a diventare il capo della città di Bologna, dopo la Seconda Guerra mondiale, nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale. La sua nomina fu poi confermata dal voto popolare nel 1946.