Giuseppe Fiorello e l’amore

Al cineclub Bellinzona da stasera parte la programmazione di ’Stranizza d’amuri’, di Giuseppe Fiorello, che sabato sarà presente in sala con il cast per un incontro con il pubblico. Ambientato in Sicilia nell’estate del 1982, quando tutta l’Italia è presa dai mondiali di calcio in Spagna, dove le imprese degli azzurri, trascinati da Paolo Rossi si preparano a conquistare la terza Coppa del mondo. La storia, ispirata a un fatto vero, è quella di Gianni (Samuele Segreto), un giovane di 17 anni senza amici. Il ragazzo è gay e viene ovviamente bullizzato da alcuni suoi coetanei. La sua vita però, cambia del tutto quando incontra il sedicenne Nino (Gabriele Pizzurro). I due hanno un incidente mentre sono entrambi alla guida dei loro motorini...