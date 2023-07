Giuseppina Fortunato Gualzetti salutata con una telefonata del Papa

MONTEVEGLIO (Bologna)

Chiesa stracolma di famigliari e amici, ma anche una telefonata del Papa e una lettera del cardinal Zuppi hanno segnato il funerale che ieri pomeriggio a Monteveglio, nel Bolognese, ha dato l’ultimo saluto a Giuseppina Fortunato Gualzetti (nella foto), mamma di Chiara Gualzetti, la quindicenne di Valsamoggia uccisa il 27 giugno di due anni fa da un sedicenne ora in carcere. Doppio lutto per il marito Vincenzo, che ieri mattina, a sorpresa, per il tramite del vescovo di Bologna, ha avuto un breve colloquio telefonico con Papa Francesco. Il presidente della Cei (che due anni fa celebrò la messa al funerale di Chiara), ieri a Roma per incontrare il pontefice, ha indirizzato a Vincenzo, al parroco don Franco Govoni e a tutti i presenti una commovente lettera nella quale ha fatto riferimento al percorso che ‘mamma Giusy’ ha fatto in questi due anni per passare dalla rabbia all’accettazione di quanto le stava accadendo nel segno della fede. Al congedo sul sagrato è stato lo stesso Vincenzo a confermare la telefonata di Papa Francesco. "Ho ricevuto la chiamata di Zuppi, che poi mi ha passato il Papa. Ha detto di conoscere la nostra storia e che non ha parole per consolarmi, ma che prega per noi e ci benedice". L’intera comunità si è stretta intorno a Gualzetti che nel suo breve intervento ha rivolto un pensiero ai genitori di Michelle Causo, la 17enne uccisa da un coetaneo a Primavalle. "Chiedo al Signore che dia loro la forza di affrontare un dolore così grande".