Giuseppina Gualtieri. La presidente di Tper:: "Rivoluzione mobilità?. Si lavori di squadra"

Un cantiere che ancora non c’è, ma è come se ci fosse. Qual è il bilancio di questi primi giorni?

"Ci aspetta un lavoro lungo e qualche criticità c’è. Abbiamo messo giù un piano per l’emergenza, ma poi si aprirà una fase per guardare più al lungo periodo per il trasporto pubblico locale – così Giuseppina Gualtieri, presidente Tper, parlando delle grandi trasformazioni alle direttive dei bus a causa della chiusura dell’area sotto la Garisenda malata, che durerà anni –. La nostra però è una grande squadra, dagli autisti a chi si occupa delle progettazioni dei servizi. Daremo risposte puntuali, anche perché si tratta, del resto, ’soltanto’ di una situazione da gestire assieme a tante altre".

Presidente, la spaventa l’emergenza forzata che vi ha costretti a rivedere le corse?

"Dobbiamo essere calmi, ma mai lenti. Senza spaventarsi. Il Cantiere Bobo della chiusura Rizzoli-Ugo Bassi ci ha insegnato che tante cose possono essere cambiate in corso d’opera".

Quindi il ‘Cantierone’ del 2015 sarà il vostro modello?

"Quella è stata una fase diversa, difficile. Oggi abbiamo in campo, invece, investimenti mai visti sulla mobilità sostenibile e sull’intermodalità. Dall’idrogeno al car sharing elettrico, cercheremo di trovare sempre nuove soluzioni di sviluppo".

Sta dicendo che queste saranno le alternative alle difficoltà che avranno i bus nei prossimi anni? Metterete in campo degli sgravi e degli sconti?

"Sto solo dicendo che continueremo a lavorare su questo come continueremo a sviluppare il trasporto pubblico. E sarà importante. Ma non sono cose direttamente collegate a come cambierà la mobilità".

Intanto due giorni fa Matteo Lepore ha detto che nel prossimo mese svilupperà un nuovo piano della mobilità cittadina. Vi ha sorpresi questa fuga in avanti da parte del sindaco, che si è intestato la svolta?

"Non sono stupita, no. E’ giusto che il Comune decida, Lepore giustamente se lo intesta. E’ corretto ragionare, con l’emergenza di questo periodo, su uno scenario della mobilità che tiene dentro tante sfide vicine, peraltro diverse finanziate dal Pnrr con il traguardo del 2026. Dopodiché sarà giusto avere un gruppo di lavoro sul punto, per lavorare di squadra, tutti i soggetti interessati dovranno studiare le scelte da adottare. Come abbiamo fatto, per esempio, con il varo del servizio notturno".

La linea 14 ha cambiato percorso. Perché?

"L’abbiamo modificato per consentire un approccio più diretto, da parte dell’utenza che arriva dalla zona est della città, al centro storico. Deviando su via Irnerio, il 14 percorre via Indipendenza e via Ugo Bassi".

Capitolo risorse, con tutte queste deviazioni rivedrete il piano economico? Come?

"Vedremo, sono valutazioni che faremo più avanti. Per ora non ci sono variazioni significative: il 14 e il 19 percorrono al massimo un chilometro in più".

Città 30 e velocità commerciale, con quest’ennesima chiusura cosa cambia?

"Sulla Città 30 stavamo facendo dei test, vorrà dire che ne faremo di nuovi. Nessun timore di sorta, all’utenza diciamo che ci impegneremo al massimo con tutti gli strumenti a disposizione, anche la comunicazione".