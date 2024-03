Giustizia e cinema, debutto da Oscar

Al via la prima edizione del progetto nato dalla collaborazione tra l’Alma Mater e la Cineteca: tre lungometraggi, preceduti da un dialogo tra esperti in arte cinematografica e giuristi, e l’istituzione di un archivio permanente animeranno l’iniziativa volta a condividere con il pubblico riflessioni, conoscenze e idee sulla rappresentazione della giustizia. Il progetto, Cinema e diritto vede oggi la sua apertura con Anatomia di una caduta (di Justine Triet), alle 17. Il film, fresco di Oscar per la sceneggiatura originale, sarà anticipato dall’incontro, alle 15.30, Dubbio e giustizia, dialogo con Luca Luparia e Roy Menarini.