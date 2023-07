Giustizia tributaria, la riforma "Pochi giudici e tagli alle sedi I punti critici della legge 130"

Un convegno, ‘Giustizia tributaria e delega fiscale. Le riforme nel prisma della certezza del diritto’, organizzato dal dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Alma Mater con l’associazione dei Magistrati Tributari per affrontare le criticità della materia e della nuova riforma. Nello specifico, le tavole rotonde si sono focalizzate sulle questioni non risolte sul piano ordinamentale e le implicazioni che determinano.

"Abbiamo evidenziato le criticità della giustizia tributaria e della Legge 130. Uno degli aspetti negativi – spiega Daniela Gobbi, presidente dell’associazione dei magistrati tributari – è l’uscita a 70 anni per i giudici in servizio, più dei due terzi dei professionisti che attualmente lavorano. Per i concorsi ci sarà bisogno di un periodo di tempo molto lungo: logico sarebbe stato prevedere dei concorsi interni per i giudici che sono in servizio, perché in tanti sarebbero lieti di dedicarsi alla giustizia tributaria a tempo pieno". Non solo, altra criticità è "la diminuzione delle sedi delle Corti giudiziarie tributarie – continua Gobbi –. Perché l’obiettivo di ridurre i giudici di secondo grado a 158 non può che essere propedeutico all’apertura di un’unica sede in tutta Italia. Invece, per la peculiarità delle materie trattate, legate al territorio, più della giustizia civile abbiamo bisogno di avere sedi di prossimità al cittadino".

Del problema delle sedi ne parla anche Giorgio Fiorenza, giudice tributario: "Spesso ci mancano gli strumenti informatici, non abbiamo funzionalmente un nostro archivio delle sentenze e dipendiamo esclusivamente dal ministero delle Finanze. Essenziale sarebbe trovare una nostra autonomia gestionale". Una possibile soluzione? "Parlare con il ministero – osserva Fiorenza –, far capire che quello che chiediamo non sarà stravolgente e non avrà ripercussioni sullo Stato in termini economici".

Al pomeriggio la discussione si è spostata sulla riforma "ancora in itinere – spiega Francesco Tundo, professore ordinario di Diritto Tributario all’Università di Bologna –. Il tema della certezza del diritto, per esempio, è centrale, ma non può essere raggiunto con un rafforzamento dei poteri dell’Agenzia delle Entrate, semmai con una maggior forza dei giudici tributari. Devono essere un punto di riferimento per i contribuenti che, in caso di controversie, si devono rivolgere a un giudice terzo, imparziale e indipendente".

Al convegno hanno partecipato anche Ennio Attilio Sepe, Antonio Leone, Salvino Pillitteri, Paolo Auriemma, Alfonso Bonafede, Maria De Cono, Giorgio Fiorenza, Antonio Gaetani, Alessio Lanzi, Carolina Lussana, Luca Varrone, Raffaele Ceniccola, Lorella Fregnani, Mirella Gucciardi, Angelina Perrino e il viceministro dell’Economia e Finanze, Maurizio Leo, quest’ultimo in videocollegamento.

Amalia Apicella