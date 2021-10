Pianoro (Bologna), 10 ottobre 2021 - Non sopportava più la prepotenza di chi parcheggiava l’auto fuori dalle strisce, magari occupando più posti, e che pertanto lo costringevano ad attendere in auto molti minuti ogni volta che si recava al supermercato a fare la spesa. Per tale motivo un pensionato di 72 anni ha deciso di lasciare un ricordino a tutti i clienti soliti a parcheggiare l’auto frettolosamente e incuranti di chi sarebbe venuto dopo.

Di fronte all’ennesima difficoltà nel cercare parcheggio, il pensionato ha deciso di munirsi di un punteruolo e senza più stare a discutere con gli automobilisti indisciplinati, ha pensato fosse più efficace nella comunicazione un segnale concreto. Il suo gesto però non è passato inosservato alle telecamere del sistema di videosorveglianza del parcheggio dell’esercizio commerciale a Pianoro.

Così quanto le ignare vittime, tre, si sono rivolte alla Stazione dell’Arma di Alto Reno Terme per denunciare il danno subito, i carabinieri hanno potuto facilmente giungere all’identificazione dell’autore, constatando che si trattava sempre della stessa persona, la quale pentita di quanto fatto e nell’ammettere le sue responsabilità, ha comunque riferito di aver agito in uno stato di esasperazione dettato dalle maleducazione altrui.