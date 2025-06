"Giusto rivedere il calendario. Mettiamo al centro i ragazzi"

"È giusto ripensare il calendario scolastico, i ritmi e i modi con cui si fa scuola". Così la consigliera regionale di Rete Civica, Elena Ugolini, interviene sull’ipotesi di riforma di inizio e fine scuola. "Occorre ripensare il calendario anche con i docenti, mettendo al centro i ragazzi, i loro tempi di apprendimento, la proposta didattica". Al netto della legge nazionale che assegna alle Regioni la competenza, "le singole scuole, nella loro autonomia, possono modulare l’orario di lezione, il calendario interno e inserire qualche breve pausa nell’anno". La prima cosa evidente, "per chi fa scuola – osserva Ugolini – è che è necessario ragionare in modo diverso in base alle età". Se la materna "comincia il primo settembre, perché non anticipare l’inizio anche per tutto il primo ciclo, dando la possibilità alle singole scuole di utilizzare quelle giornate aggiuntive per alcune pause durante l’anno scolastico o per introdurre la settimana corta". Sull’ultima campanella "si deve tener conto dei limiti a livello nazionale: la primaria potrebbe continuare fino al 30 giugno come l’infanzia, ma per le medie la necessità di finire l’esame entro il 30 giugno impone tempi diversi". Per le superiori, si può ipotizzare un anticipo della campanella settembrina "di almeno una settimana". Così le scuole hanno "un bonus di giorni a disposizione per pause mirate nell’anno. Pause che potrebbero incentivare la possibilità di stare con le famiglie e di allungare la stagione turistica nella nostra riviera".

Il dibattito sul calendario scolastico in questi anni "è stato sempre condizionato da un argomento che ha bloccato qualunque cambiamento: il clima troppo caldo. Se prendessimo sul serio questa affermazione, dovremmo cambiare anche i tempi di apertura e chiusura delle scuole dell’infanzia e smettere di fare lezione nelle giornate torride di maggio o di settembre". La verità "è che dovremmo cambiare gli spazi di apprendimento e attrezzarli per fare lezione nelle diverse stagioni, utilizzando anche le aree esterne".