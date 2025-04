Gli 80 anni della Resistenza tra storia e memoria

Bologna, 23 aprile 2025 – Un’ottantesimo della Liberazione particolare. “Ormai i testimoni di allora, voci dirette della Resistenza, se ne sono andati tutti o sono ridotti al silenzio. In questo senso, ci sentiamo un po’ più soli”. Agnese Portincasa, direttrice dell’Istituto Parri di Bologna, inizia così la chiacchierata sul 25 Aprile su ’il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione che potete ascoltare sul sito e sulle principali piattaforme. La sua è una riflessione tutt’altro che scontata.

“Solo dieci anni fa, noi parlavamo ancora con i partigiani e i testimoni diretti. Ricordo William Michelini, ad esempio: avevamo tutti grande rispetto, aveva avuto il privilegio di vivere quegli anni – prosegue Portincasa –. Ora che nessuno di loro è rimasto o, chi è ancora in vita, è silenzioso, quella sensazione è innegabilmente scomparsa, siamo più soli”. Qui scatta l’orgoglio di chi non vuole dimenticare il passato. “Non credo al dovere memoriale: quando si fa qualcosa per obbligo o dovere non si capisce perché la si sta facendo, il rito prevale e si dimentica l’essenziale. Succede con i nonni: fino a una certa età, senti il racconto dalla loro voce e sei quasi seccato dalla ripetizione di una storia di famiglia, ma quando non ci sono più lo fai tuo quel racconto, perché vuoi ritrovare quelle parole. Ma bisogna volerlo”.

Così il Parri si è inventato una formula ‘Da testimone a testimonial’: “Nel nostro sito richiamiamo le vite di alcuni protagonisti di allora, li facciamo parlare, per ascoltarli di nuovo. Un’antidoto all’assenza di memoria”. Portincasa, poi, oltre ad elencare le tante iniziative del Parri per il 25, tra cui spicca il film ‘La Liberazione – Un film di famiglia’ (ore 13, al Modernissimo con commento sonoro dal vivo), collaborazione tra l’istituto e Home Movies che propone un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso filmini di famiglia, riflette anche sull’attuale scenario internazionale. Ma questa è solo una delle iniziative che potrete ascoltare nel podcast.