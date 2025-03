Gli 80 anni di Legacoop. Ghedini: "Via a tanti eventi. Ricorderemo la Liberazione"

Ottant’anni dalla Liberazione e dalla rinascita del movimento cooperativo nel nostro territorio. Ottant’anni che Legacoop Bologna intende celebrare in grande, con un programma di eventi pensato per coinvolgere la comunità e coniugare il passato alle prossime sfide del futuro, dove la cooperazione continua a schierarsi in prima linea.

Rita Ghedini (nella foto), presidente di Legacoop Bologna, che cosa rappresenta questo anniversario?

"Quest’anno festeggeremo la rinascita dell’associazione delle cooperative di Bologna, una delle prime ricostituite dopo la violenta cesura provocata dal regime fascista e dalla guerra. Un anniversario che ha un enorme valore, e che ci porta a constatare positivamente la capacità di aver interpretato il mandato intergenerazionale e di aver mantenuto un’identità e una struttura, sia sociale che imprenditoriale, capace di produrre valore per il territorio e la comunità".

Quali eventi sono in programma?

"Il ricco programma di iniziative si svolgerà non solo in città ma su tutta l’area metropolitana: sarà un modo per restituire al territorio il valore che abbiamo prodotto insieme alle comunità da cui le cooperative sono nate. Declinaremo il tema della cooperazione su diversi filoni: un esempio è l’evento a Monte Sole in programma per il 17 aprile, che collegherà la struttura di impresa democratica e partecipata con la storia della Liberazione nel nostro Paese. Sarà un’occasione per rimarcare il fortissimo legame tra antifascismo e cooperazione. Ma non solo".

Cos’altro?

"Ci saranno molte altre iniziative come le quattro conferenze, tutte in luoghi differenti, in occasione della rassegna ‘Cooperare per evolvere’ con le testimonianze di illustri ospiti, tra cui lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso e il cardinale Zuppi. Esploreremo così come la cooperazione rivesta un ruolo determinante, e lo faremo sotto molteplici punti di vista: dalla cooperazione nei sistemi naturali, al dialogo interreligioso, fino alle reti collaborative in ambito scientifico e non solo. Ci sarà anche uno spettacolo teatrale che ripercorrerà la promozione dei diritti da parte del movimento cooperativo nella sua storia. Un anno ricco di iniziative: il 2025 è stato proclamato dall’Onu l’anno internazionale delle cooperative".

Quali sono i numeri che vanta oggi Legacoop Bologna? "Stando al 2023, il valore della produzione delle associate a Legacoop Bologna ha raggiunto i 14,5 miliardi di euro (+6% rispetto all’anno precedente) con un patrimonio netto che aumenta a 3,8 miliardi di euro (+5,8%). L’87% dei 45.684 lavoratori dipendenti di cooperative associate a Legacoop Bologna è a tempo indeterminato, con contratti che prevedono elementi di qualificazione e rafforzamento del rapporto con soci e dipendenti. Tutte le cooperative sono impegnate nella formazione, erogata per un totale di 549.578 ore. Mentre la presenza femminile è del 71% nella forza lavoro, del 38% nei livelli apicali".