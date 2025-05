Gli abusi del primario. De Pascale in reparto

Il governatore dell’Emilia-Romagna de Pascale ieri è andato all’ospedale di Piacenza dopo l’arresto di Emanuele Michieletti (foto), primario di radiologia, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di dottoresse e infermiere. De Pascale ha incontrato la direttrice generale e il personale, ha portato solidarietà e assicurato la massima attenzione sull’indagine.

Ieri Michieletti è stato sospeso dall’ordine dei medici. Ma il mondo sanitario piacentino è sotto choc. "Siamo profondamente scossi da quanto emerso, fatti gravissimi che ci lasciano attoniti, come persone prima ancora che come professionisti. La nostra solidarietà va alle colleghe che hanno subito violenze e soprusi e a tutti i colleghi del reparto che sono finiti loro malgrado alla ribalta delle cronache", scrivono in una lettera aperta 16 dirigenti dell’Azienda sanitaria, direttori di Dipartimento. "Questi atti non rappresentano chi siamo. La responsabilità dei fatti gravissimi emersi è in capo a chi ha sbagliato e non devono degenerare in giudizi sommari", si legge ancora nella lettera.

Il giorno dell’arresto, una nota della questura aveva parlato di clima di pesante omertà all’interno del reparto.