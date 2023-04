Gli accessi al Pronto Soccorso "Centomila codici bianchi e verdi"

di Donatella Barbetta

Sono circa centomila i pazienti che nel corso del 2022 si sono presentati nei Pronto soccorso e nei punti di primo intervento del nostro territorio e hanno ricevuto al triage il codice bianco o verde. Il bilancio, messo a punto dall’Ausl, in particolare per il periodo che va da gennaio a inizio dicembre, è stato presentato all’incontro con i sindacati dei medici di famiglia.

"Abbiamo chiesto all’Azienda l’analisi degli accessi e dei codici di ingresso e di uscita – spiega Salvatore Bauleo, segretario provinciale della Fimmg, Federazione itliana dei medici di medicina generale – e quindi ora abbiamo un’idea più precisa sugli utenti che potrebbero essere gestiti sul territorio negli ambulatori Abc, a bassa complessità. Se sarà semplice indirizzarli in queste strutture invece che nei Pronto soccorso? Prima di tutto i cittadini dovranno essere informati dell’istituzione degli ambulatori Abc e delle modalità di accesso, quindi per urgenze a bassa complessità, per esempio una lombalgia, febbre, tosse, occhio rosso. Noi stiamo elaborando a livello provinciale un progetto per la gestione di questi 100mila pazienti che vedrà coinvolti i medici di assistenza primaria, sia guardia medica sia medici di famiglia perché renderemo disponibili ai colleghi degli ambulatori Abc i dati delle cartelle cliniche informatiche presenti nel software della medicina generale. Il progetto avrà successo se la politica punterà davvero sul territorio".

Chi busserà agli ambulatori del nuovo modello non sarà quindi uno ’sconosciuto’ per i camici bianchi che lo accoglieranno. L’altro nodo da sciogliere è prevedere quanti punti serviranno sul territorio bolognese.

"All’inizio, e spero già nel giro di poche settimane, almeno un ambulatorio Abc per distretto. Sicuramente un numero inferiore rispetto a quelli che si apriranno se l’esperienza sarà positiva", conclude Bauleo.

Anche Fabio Brinati, vicepresidente regionale Smi, Sindacato medici italiani, ha partecipato all’incontro: "Stiamo lavorando sugli ambulatori A bassa complessità e vogliamo essere ottimisti. Ci sono ancora criticità e aspetti da definire, come gli spazi in cui organizzare l’attività con i vari attori e i servizi di diagnostica e consulenza. I locali dovranno essere in posizioni strategiche per poter svolgere una reale sanità di prossimità per i pazienti. Sicuramente se l’Ausl ci metterà in grado di realizzare quello che si sta progettando, dovremmo arrivare a dare una maggiore risposta ai 100mila utenti che fino allo scorso anno si sono rivolti ai Pronto soccorso. Il lavoro di coordinamento è importante".

Oggi l’Azienda Usl presenterà lo studio alla Regione, mentre martedì pomeriggio, in Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, è atteso l’intervento sulla rete dell’emergenza-urgenza di Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute.

Chiede chiarezza Alessandro Santoni, presidente del Comitato di distretto dell’Appennino Bolognese e sindaco del comune San Benedetto Val di Sambro: "Sarà importante capire come e dove verranno dislocati i nuovi ambulatori di cui si parla, con quale personale e con quali modalità di servizio funzioneranno. Il nostro distretto, infatti, oltre a essere il più esteso territorialmente, è anche uno di quelli che sconta le maggiori difficoltà nel reperimento di medici e infermieri".