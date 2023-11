Gli affari d’oro dei pusher: "Il Covid è bellissimo: i clienti sono impazziti"

"Non singoli pusher che spacciano in autonomia, ma un gruppo strutturato, con una base operativa in ogni quartiere". Così, il tenente colonnello Giuseppe Nardò, comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri, ha descritto la struttura operativa del sodalizio di spacciatori marocchini decapitato ieri con l’operazione ‘Caserme Rosse’. Un sodalizio che, come descritto nelle 355 pagine dell’ordinanza firmata dal gip Domenico Truppa, era caratterizzato da "spessore criminale" e "forza intimidatrice". Caratteristiche che permettevano ai pusher guadagni importanti, come si vantavano loro stessi, intercettati dai carabinieri: "Lavoro poco – scherzava uno – ieri ho guadagnato 5300 euro".

E soprattutto nel periodo del Covid gli indagati si dimostravano particolarmente soddisfatti degli affari: "Il Coronavirus è bellissimo – dicevano –: gli acquirenti sono impazziti con il Covid... Sono andato a Casalecchio, San Lazzaro...". Oltre che sprezzanti, anche rispetto al periodo storico terribile: "Un acquirente mi ha detto che devo mettere i guanti quando faccio i pallini (di coca, ndr) – raccontava uno dei capi piazza a un altro –, ma se vengo a sapere che ho il Covid ci sputo sulle palline".

E che gli affari andassero a gonfie vele, lo dimostrano anche le conversazioni in cui si confrontano sui quantitativi da acquistare: "Compriamo 50 chili di coca", dicevano, "ma di quella di Firenze", perché di migliore qualità e più apprezzata dai clienti. Clienti che, giorno dopo giorno, gonfiavano le tasche degli spacciatori: "L’anno scorso – diceva uno – ho guadagnato 130mila euro. Ci ho comprato una casa in Marocco". E l’amico replicava: "Io 200mila euro. Speriamo che Ciccio (ossia il capo, El Alam El Gharbaoui, ndr) ci lasci lavorare così".

Dopo tutto, i guadagni erano buoni perché era forte il rincaro su ogni dose: mezzo grammo di coca era venduto ai clienti tra i 30 e i 35 euro; il gruppo acquistava la droga a 33mila euro al chilo. E questa soddisfazione portava i membri del sodalizio a pianificare espansione. Un sodale, dopo una passeggiata a Granarolo, aveva sollecitato il capo: "Qua c’è un parcheggio bellissimo", perfetto, quindi, per mettere su una nuova piazza. Sogni infranti, con le manette scattate ieri mattina. Che hanno portato anche il sindaco Matteo Lepore a congratularsi con i carabinieri: "Un intervento importante – ha detto il primo cittadino – che affonda un nuovo duro colpo alla rete di spacciatori e che consente anche di mettere in luce le dinamiche di controllo di questi gruppi in alcune zone della Bolognina e della Barca. Queste informazioni sono preziose per il lavoro di presidio del territorio che tutte le istituzioni sono chiamate ad esercitare. Dobbiamo continuare a lavorare assieme e smontare pezzo pezzo le organizzazioni criminali cittadine".

Nicoletta Tempera