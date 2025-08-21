Gli agenti salvano il cane Luna. Si era persa al casello autostradale

Affetta da sordità, si era persa e non riusciva più a trovare la strada di casa: era arrivata fino al casello autostradale, ma la disavventura di Luna, femmina di pastore tedesco di 12 anni, ha visto il lieto fine grazie agli agenti di polizia che l’hanno soccorsa e riportata dal proprietario. Alle 14 del giorno di Ferragosto, gli agenti della Sottosezione della Polizia stradale di Bologna sono intervenuti al casello autostradale di Borgo Panigale: qui, sul piazzale, c’era Luna che vagava smarrita. Nello specifico, durante l’attività di controllo, vigilanza stradale e soccorso svolta, lungo le Autostrade A1, A14 e tangenziali, la pattuglia è arrivata al casello di Borgo Panigale a seguito di una segnalazione attraverso il Centro Operativo: il richiedente ha riferito di aver visto un cane aggirarsi da quelle parti, sembrava essersi perso. Gli operatori sono riusciti ad avvicinare e tranquillizzare Luna. Poi, l’hanno portata nei locali di Autostrade e hanno contattato al telefono il padrone, grazie al numero scritto sulla sua medaglietta. Il proprietario ha riferito agli agenti che ’Luna’, coi suoi 12 anni di vita, è affetta da sordità, problema che complicava molto le ricerche dopo che si era allontanata da casa nei giorni precedenti. Gli agenti hanno accompagnato Luna negli Uffici della Sottosezione, dove il padrone commosso ha potuto riabbracciarla. L’intervento della polizia ha evitato pericoli per l’animale e per gli utenti in transito sull’autostrada.