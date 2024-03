Gli agricoltori via dai moduli abitativi da giugno: "Ma si sta trattando"

A giugno gli agricoltori terremotati dovranno lasciare i moduli abitativi e trovarsi una nuova sistemazione. È il contenuto di una lettera che la Regione Marche ha inviato a una sessantina di aziende agricole che nel 2016. Dopo le scosse erano stati installati 126 moduli abitativi rurali (Mapre), 304 moduli stalla, 90 stalle realizzate direttamente dagli allevatori e 253 fienili. I Mapre erano stati pensati per consentire agli allevatori di poter continuare a vivere vicino agli allevamenti e consentire loro di accudire gli animali. La Regione ha avvisato che il 7 giugno i Mapre dovranno essere lasciati e che gli attuali occupanti potranno avere il Contributo per autonoma sistemazione dal Comune di residenza. La Regione spiega che i Mapre, a differenza delle Sae non erano stati acquistati, ma noleggiati. Regione, Struttura Commissariale e DPC sono a lavoro per garantire la possibilità di utilizzo dei Mapre anche dopo il 7 giugno.