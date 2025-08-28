Gli alberelli ritorneranno. E per il taglio delle piante il Comune ingaggia Unibo

Gli alberelli in vaso "molto probabilmente torneranno l’anno prossimo". E presto dovrebbe tornare anche la convenzione Comune-Università di Bologna per analizzare gli alberi della città. Un patrimonio di quasi 86mila piante, a fronte del quale quest’anno ci sono stati 470 abbattimenti. "Le piante che oggi sono nelle piazze del centro stanno tutte bene e a settembre saranno piantumate nei giardini delle nostre scuole", fa sapere la vicesindaca Emily Clancy. Insomma, se i micro alberi non risolvono in modo strutturale il tema del cambiamento climatico, restano una carta da giocare perché l’obiettivo del Comune è comunque quello di "aumentare il verde" in città.

Da qui, si passa alla battaglia politica con le fibrillazioni degli ambientalisti contro gli abbattimenti degli alberi decisi dal Comune, le divisioni tra i Verdi nazionali e locali, la possibilità che tutto questo s’incroci con le Comunali 2027 dove non è escluso che tale battage trovi espressione in una lista civica dalle istanze green, non in tandem con Pd e Coalizione civica. Clancy, però, non si perde d’animo. E, anzi, dopo la diffida di tredici sigle ambientaliste che chiedono all’amministrazione più trasparenza sul taglio delle piante comunali, la vicesindaca e leader di Coalizione civica, rilancia il confronto. Quella del dialogo "è una strada che può sembrare in salita, ma che noi continuiamo con ostinazione a voler percorrere. Abbiamo discusso con la Consulta del verde in queste settimane affinché nomini un proprio agronomo di fiducia con cui i nostri tecnici potrebbero confrontarsi prima degli abbattimenti programmati per guardare assieme documentazione e perizie". Ma non solo.

La terza via, per avere un ente super partes che, di fatto, certifichi la ’bontà’ degli abbattimenti delle piante, è siglare una convenzione con l’Università di Bologna. Un accordo in essere fino a quattro anni fa e che potrebbe presto tornare in auge. Da quello che filtra, l’intesa Comune-Unibo sul verde dovrebbe essere ripristinato ufficialmente da gennaio (anche se sono già partite le consulenze su alcune piante della città) e Alberto Minelli, docente in materia di progettazioni di parchi e giardini e gestione di alberi monumentali all’Alma Mater, guiderà la ’task force’. "A nostro avviso – dice Clancy – ci sono tutte le condizioni per arrivare a una collaborazione". In linea Minelli che ricorda come sono già diversi gli alberi finiti sotto la lente degli esperti Unibo, dal pino di viale Oriani all’albero delle polemiche di via Bentivogli.

L’attività degli esperti dell’Alma Mater prevede "lo studio e l’analisi degli alberi" cittadini, anche attraverso prove di laboratorio. Obiettivo della convenzione, quindi, "è comprendere se le istanze di abbattimento inoltrate dall’amministrazione siano veritiere". L’attività di ricerca dell’Unibo, quindi, "permetterà al tecnico comunale di avallare o meno un’istanza di abbattimento". Tramite tale intesa, si punta anche al riconoscimento e all’individuazione delle specie vegetali più efficaci per i suoli dell’area urbana in relazione ai principali inquinanti, come i metalli pesanti.

In attesa del via libera all’accordo con l’Alma Mater, Clancy comunque ricorda l’impegno del Comune che, con Bologna Verde, "mette a terra 23 milioni di euro per rinverdimento, desigillazione e riforestazione", avviando "un percorso con la partecipazione di oltre 1.300 cittadini".