Gli ’alberelli’ traslocano: "Nuove piazze nel 2026"

Il trasloco è cominciato. Gli alberi in vaso che durante l’estate erano stati collocati nelle piazze del centro, nell’ambito delle azioni di contrasto al caldo estremo, trovano ora una nuova casa nei giardini scolastici bolognesi. La messa a dimora dei primi due esemplari è cominciata ieri nel giardino del nido Grosso, in via Erbosa, ma le piante che troveranno una nuova collocazione saranno complessivamente 158. Nel dettaglio, si tratta di novanta alberature tra peri ornamentali, aceri campestri, lecci, ontani, gelsi e 68 arbusti.

"Sono tutte in buona salute e progressivamente le ripianteremo nelle scuole per una collocazione definitiva. Portare gli alberi in vaso nelle piazze è stata una sperimentazione che ha avuto successo e che vogliamo replicare l’anno prossimo: ne discuteremo con la città e con gli esperti, per valutare le migliori collocazioni", conferma la vicesindaca Emily Clancy, presente ieri insieme agli assessori Daniele Ara e Simone Borsari per la prima piantumazione. Non si esclude, inoltre, che in vista della prossima estate il numero di piazze coinvolte possa aumentare, con l’avvio del progetto già in primavera o nei primi giorni più caldi. "Siamo consapevoli - continua Clancy - che ci siano aree più afose di altre e vogliamo partire proprio da queste".

Ma se cittadini e turisti possono trovare riparo sotto gli alberelli, non c’è scudo per le polemiche che le piante spuntate per le piazze bolognesi, in questi mesi, hanno portato con sé. "Non ci preoccupa il dibattito – ribatte Clancy –. Vogliamo sperimentare nuove soluzioni e pensiamo che l’attenzione su questo tema sia sempre positiva. Vogliamo canalizzarla verso un aumento del verde in città che sia condiviso". Dopo la rimozione delle prime piante in piazza del Francia e piazza della Mercanzia, gli interventi proseguiranno fino al 30 settembre con piazza Galvani: tra giovedì e venerdì, invece, è previsto l’intervento in piazza del Nettuno.

Entro la prima settimana di ottobre, invece, saranno completate le operazioni di piantagione che coinvolgeranno, complessivamente, venti scuole di ogni ordine e grado. Gli spazi destinati alla messa a dimora sono stati individuati a seguito di sopralluoghi e di un percorso condiviso con le coordinatrici pedagogiche. "Solo un primo assaggio", spiega Borsari, "perché tra ottobre e marzo pianteremo altri 1.200 alberi in diverse zone della città, non solo nei giardini delle scuole". Questa iniziativa "incrementa la normale attività di piantumazione che avviene nelle scuole ogni anno – spiega l’assessore Ara –. L’acero che abbiamo piantato oggi fra 6 o 7 anni farà molta ombra". Oltre al nido Grosso, saranno interessati anche i nidi Acquerello, Gramsci, Viganò, Tovaglie/Padiglione, Marsili, Bigari, Alpi, XVIII Aprile e Spartaco, le materne Villa May, Presi, Giusi Del Mugnaio e Baroncini, le primarie Drusiani, Casaralta, Sanzio, Pavese e, infine, le scuole secondarie Volta e Gandino Guidi.

Giorgia De Cupertinis