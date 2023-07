Gli alberi celesti in scena "I miti, comuni a tutti noi"

Perché parlare ancora di miti? "Perché – spiega Francesca Mazza – restano uno strumento di approfondimento e rappresentano un aspetto fondativo della nostra società. Da lì la psicanalisi ha attinto a piene mani". "Perché – aggiunge Angela Malfitano – sono grandi storie e grandi favole comuni a tutte le persone che ogni attore ha incontrato e fatte proprie". Anche quest’anno torna a Villa Salina Malpighi di Castel Maggiore il progetto Tutto il mondo è teatro ideato dalle due attrici e a cura di Tra un atto e l’altro. E’ dal 2016 che ogni estate un gruppo di interpreti, legati da esperienze professionali importanti, dà vita a questo appuntamento nel vasto parco di piante secolari della residenza (quest’anno per la prima volta sarà agibile al pubblico anche l’interno della villa). Lo spettacolo stavolta si intitola Gli alberi celesti, va in scena da stasera alle 21,15 fino a domenica ed è interpretato, oltre che da Mazza-Malfitano, da Maurizio Cardillo, Fabrizio Croci, Oscar De Summa, Marco Manchisi e Gino Paccagnella con la partecipazione di Elena Natucci. La performance è liberamente ispirata al libro di Paola Mastrocola L’amore prima di noi che racconta appunto una ventina di miti d’amore come storie vere, come vicende che ci appartengono. "Mastrocola cerca di riportare il divino in noi", scrisse a suo tempo Corrado Augias. Sei i miti rappresentati nelle sei ‘stazioni’ in cui lo spettacolo itinerante si articolerà. Il confronto fra Apollo e Cassandra apre una riflessione sulla verità, Medea sulla vendetta, Orfeo e Euridice sull’accettazione della perdita mentre Narciso rimanda alla vanità, Eos alla gioventù negata, Persefone al labirinto della nostra società.

"È una scrittura sapiente, ricca e complessa quella di Mastrocola – chiarisce Mazza – a cui ogni attore nella propria rilettura drammaturgica ha aggiunto echi magari di Ovidio o di Rilke". Il titolo raccoglie però una suggestione del Timeo di Platone e immagina gli uomini come alberi rovesciati "con le radici rivolte verso il cielo – dice Malfitano – ovvero con il sapere proiettato nel futuro". Quindi amore, sentimento e contraddizioni ma anche continuità con il mondo vegetale. Di natura, del resto, parlano i miti con le ninfe, i fauni e le dee fluviali. "Il teatro – concludono le due attrici – si sta avvicinando sempre più alla natura forse perché in una società così complessa c’è bisogno di un ritorno all’essenzialità".

Claudio Cumani