Gli alberi, un valore da tutelare

A dare uno sguardo in giro ci si accorge che effettivamente negli ultimi due anni a Bologna c’è stata una strage di alberi. Certo, non gratuita e a caso, ma per realizzare opere urbane o extraurbane ritenute lecite, pur nell’ambito di comprensibili polemiche. Seghe in azione al parco Don Bosco per ampliare il polo scolastico dove due giorni fa ci sono stati tafferugli con la polizia (16 agenti feriti) con i soliti attivisti che come mission hanno quella di creare caos, alberi abbattuti per far posto al Passante di Bologna, via altre piante per i lavori del tram. Un massacro a fin di bene si difende il Comune. Danni collaterali. Forse si poteva ragionare meglio su come salvare parte del verde o come piantare altri alberi già grandi al posto di quelli abbattuti. Lasciamo da parte la protesta dei soliti violenti che non vedono l’ora di accusare le forze dell’ordine se queste devono usare le maniere forti per far rispettare le ordinanze. Le proteste diffuse in mezza città rivelano comunque una coscienza ambientalista dei bolognesi che va presa come un valore. Le persone amano gli alberi, vogliono difenderli, sanno che contribuiscono al bene dell’umanità. Giù il cappello. Forse bisognerà in altre occasioni opportuno tenere conto con maggiore attenzione del sentimento verde dei cittadini.

