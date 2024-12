Gli alluvionati del Ravone: "Griglia ancora intasata da rami, legna e detriti"

Bologna, 30 dicembre 2024 – La poca acqua presente scorre lungo il corso del torrente Ravone, fino a quando, davanti a sé, non trova rami, legna, arbusti e ostacoli che la bloccano. Ma, soprattutto, la griglia è interamente ricoperta di detriti.

Ieri mattina, alcuni cittadini hanno diffuso un video e delle foto, riguardanti la situazione del Ravone a monte.

Grido di allarme di Vianelli, commerciante col negozio distrutto in via Saffi "Da ottobre tutto fermo. E, a ogni piena, arriva a valle molto materiale di scarto".

L’allarme lanciato dagli abitanti è dovuto alla paura che quanto accaduto il 19 ottobre scorso, quando il Ravone ha rotto nuovamente gli argini, possa riaccadere in scala ancor più grande rispetto alle precedenti alluvioni.

Gli scatti catturati dai residenti, infatti, evidenziano una situazione invariata da ottobre a oggi. La nuova segnalazione di Luca Vianelli, commerciante di via Saffi, al quale il Ravone ha distrutto il negozio nel maggio del 2023, arriva dopo che il sindaco Matteo Lepore, ha rassicurato i cittadini – in particolare quelli di via Andrea Costa e dintorni –, preoccupati per una eventuale nuova esondazione.

Una preoccupazione condivisa anche da Vianelli. "Il nostro intento è quello di capire cos’hanno intenzione di mettere in campo per risolvere il problema – parla Vianelli -. A ogni piena, dalla collina, arrivano in città i detriti che scavalcano la griglia. Tre settimane fa, con una pioggia normale, il torrente si è di nuovo innalzato. Dunque, è chiaro che ormai viviamo nella paura".

I cittadini hanno manifestato i loro timori anche con una petizione online, che in tre giorni ha raggiunto le oltre 1100 firme. "La gente sente questo problema", afferma Vianelli, annunciando un’altra misura dei residenti: "A gennaio costituiremo formalmente un comitato che raccoglie gli abitanti della dorsale del Ravone. Saremo il ‘fiato sul collo’ delle istituzioni, sperando di avviare con loro un proficuo confronto".

Nei giorni scorsi, Lepore ha annunciato la presentazione di un dossier alla Regione, con tutti gli interventi di messa in sicurezza per la città. "La Regione, invece, da maggio 2023, si è ben guardata dal dire alcunché. Ora c’è un nuovo Presidente, con l’esperienza diretta dell’alluvione, speriamo sia più sensibile sul tema rispetto alla giunta precedente", chiude Vianelli. Un rimpallo di responsabilità, quindi, che non fa altro che aumentare il timore tra i cittadini, "in attesa di risposte concrete".

Riscontri che gli abitanti sperano di trovare il 20 gennaio, quando avverrà in quartiere un incontro con il sindaco focalizzato su diverse vie. "Se in 30 anni non sono riusciti a intervenire risolutamente, qual è il problema? Lepore faccia come per la Garisenda, chiami dei consulenti esterni", dice Vianelli. Inoltre, sul Fondo per l’adattamento climatico, Vianelli sostiene che sia un "bene, a patto che siano risorse del bilancio comunale o regionale. Ad esempio, i 220mila euro per il Vecchione, potevano essere destinati alla messa in sicurezza".