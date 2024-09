Gli alluvionati in piazza: "Le istituzioni non ci hanno protetti: le portiamo in tribunale"

"Abbiamo perso tutto di nuovo: chi doveva fare qualcosa per salvaguardare noi e il territorio, cioè Regione e Città metropolitana, non ha fatto nulla. Questa volta portiamo tutti in tribunale". Queste le parole di rabbia e delusione urlate da un megafono, ieri mattina, in piazza Bracci a San Lazzaro dal Comitato Val di Zena e da tanti cittadini della frazione pianorese e del Farneto (San Lazzaro) colpiti per la terza volta dall’alluvione. Più di 200 persone hanno preso parte alla manifestazione per denunciare la situazione in cui le piogge hanno trascinato tanti a poco più di un anno da maggio 2023. "Il fiume va risegmentato, lo chiediamo da tempo – dichiara Claudio Pasini del Comitato –. Servono azioni programmatiche di ricostruzione e prevenzione sul torrente Zena e sugli argini, poi la pulizia delle aree a ridosso dei ponti. Noi non lo possiamo fare, così ci è stato detto. Allora chi lo deve fare si muova: c’è una responsabilità anche dell’Ente Parchi".

A questo si collega un’altra alluvionata: "I gessi bolognesi qui, i gessi bolognesi là, le specie protette della zona dello Zena: queste le preoccupazioni dell’Ente Parchi, che non risponde neanche al telefono, ora. Ma noi siamo umani, siamo una specie da proteggere. A chi ci dice che dobbiamo lasciare le nostre case perché ormai la zona non è sicura (l’allusione è alle parole del sindaco Matteo Lepore qualche giorno fa, ndr) rispondo che non me ne vado solo perché loro non sono in grado di fare il loro mestiere: quando alle prossime piogge qualcuno perderà la vita, vediamo che scuse accamperanno. Il torrente, all’ultima alluvione, è esondato in un attimo e con una potenza molto superiore al maggio 2023: se nelle nostre case ci fosse stato un anziano o un allettato nessuno avrebbe fatto in tempo a salvarlo".

Presenti in piazza anche alcuni membri della giunta di San Lazzaro, a partire dal sindaco Marilena Pillati, solidale coi cittadini: "Siamo una comunità, l’amministrazione è dalla vostra parte. La cosa più potente che possiamo fare è chiamare tutte le istituzioni coinvolte a un lavoro di squadra, scaricare le responsabilità non aiuta nessuno. Fare propaganda politica in questo aiuta forse solo qualcuno a prendere due voti in più. La Regione ha ora la possibilità di agire in somma urgenza e noi li guideremo agli interventi che prima non potevano fare".

In contemporanea, in piazza a Molinella, si è tenuta la manifestazione di protesta contro Regione e Città Metropolitana dei cittadini alluvionati di Selva Malvezzi, che hanno chiesto interventi urgenti e ricostruzione immediata. Presente a entrambe le proteste la candidata del centrodestra alle regionali Elena Ugolini: "Da subito occorre fare quello che non è stato fatto in 18 mesi e che avremmo potuto fare. Non è stato fatto quello che era necessario e degli alluvionati mi hanno detto che aprendo il sito della Regione c’è scritto: ‘Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare’. E’ vergognoso, perché chi va sul posto e va a vedere dove sono successe di nuovo le alluvioni si vede che i fiumi erano tutti ostruiti".