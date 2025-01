Gli altri familiari alla vedova Zecchi: verità sulla Uno bianca

"È difficile non capire la posizione di chi dopo tanti anni si sente stanco. Noi, però, andremo avanti alla ricerca della verità". Alberto Capolungo, presidente dell’associazione delle vittime della Uno Bianca getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni rilasciate da Rosanna Zecchi, al vertice dell’associazione per 26 anni, in occasione della commemorazione – alla quale non era presente – della Strage del Pilastro, avvenuta il 4 gennaio del 1991. In merito all’esposto presentato dall’associazione, al vaglio della Procura, aveva definito la possibilità di un nuovo processo "un supplizio incredibile. Andare avanti a indagare sarebbe come un tornare indietro. Non c’è alcun elemento nuovo". Capolungo è rimasto sorpreso dalle parole, ma non dalle sensazioni espresse: "È un dramma che corre un po’ in tutte le famiglie. Io stesso, per esempio, ho una madre che ha quasi 89 anni, è sfinita e quando ha saputo del mio impegno ancora maggiore nell’associazione si è messa a piangere: tanti hanno questa reazione. La signora Zecchi riporta quello che è un dramma umano di molti degli associati. Noi però andremo avanti alla ricerca della verità. Se la Procura ritenesse di approfondire alcuni aspetti, noi ci saremo. I lati oscuri in questa vicenda sono tanti".

Alla commemorazione era presente anche Anna Maria Stefanini la madre di Otello, carabiniere ucciso nella strage: "Una giornata – ha detto – che mi ha lasciato con il cuore affranto". Nette le parole sulle opinioni riferite da Zecchi: "Forse e è stanca di far parte dell’associazione vittime? Dimentica che l’associazione ha, quale scopo fondamentale, la ricerca della verità".