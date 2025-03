Gli alunni delle elementari giocano a fare i carabinieri

Mattinata d’eccezione per una ventina di bambini delle elementari di Galliera. Insieme a mamme e papà i piccoli si sono recati in visita alla caserma dei carabinieri, alla presenza anche del sindaco Stefano Zanni e del comandante locale, il maresciallo Adriano Lorenzo. I bambini sono stati accolti davanti alla targa in caserma dedicata a maresciallo Bruno, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza Massimiliano Bruno, deceduto nell’attentato a Nassiriya e insignito della Croce d’Onore. Il maresciallo Lorenzo ha, poi, fatto vedere ai bambini un video educativo dell’Arma dei carabinieri. Poi è stata la volta di scoprire come sono fatte le macchine dei carabinieri con tanto di lampeggianti e paletta. A ogni bambino è stato timbrato un piccolo certificato, una sorta di diploma di ‘Carabiniere per un giorno’. Questo evento, richiesto da un gruppo di mamme, rientra nei tanti eventi che i carabinieri organizzano sul territorio e nelle scuole.

z. p.